車位「買不如租」？專家曝3點迷思：不是多花錢

▲買房一定要買車位嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王麗琴／綜合報導



「買房到底要不要買車位？」是不少首購族面臨的問題，尤其在雙北一個車位動軏要價2、3百萬，究竟是被當韭菜還是聰明投資？對此，資深房仲阿偉指出，租車位一個月2000，租30年也才72萬，好像「不買車位比較聰明」，但他以3點實務角度分析，建議大家「買得起就一起買」。

房仲阿偉在他的臉書粉絲專頁「好棒棒房仲日常阿偉」表示，他時常被問到「買房一定要買車位嗎？」他透露最看到一篇討論買不買車位問題，有人算給他看，「車位買一個要破百萬，但外面租車位一個月2000，租30年也才72萬。」

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阿偉直言，乍看之下好像「不買車位比較聰明」，但他用3點實務角度分析，到底要不要買車位：

第一，現在租得到2000，不代表10年後、20年後還租得到：

很多私人停車場，本來就只是「暫時養地」，哪天一改建，你不是多花錢，是直接沒地方停。

第二，車位不是只拿來停車，它是「未來賣房的加分項」：

阿偉解釋，實務上不是車位拖累房子，而是「沒車位」才會被買方刷掉。尤其是2房產品，自住客、小家庭、有小孩的，第一句就會問：「有沒有車位？」

第三，很多人只算「租金」，但沒算「便利成本」：

像下雨天、抱小孩、提東西、每天多走5~10分鐘...沒小孩還可以，有家庭後真的會後悔。阿偉直言，自己帶看過太多案例，當初為了省那一筆，後來每個月在繞車位、找停車、被漲租金折磨。

最後阿偉語重心長表示，若得起車位，他一定建議購屋族一起買，「200萬的車位，連同房子買，自備款也才40萬！」但若買不起，那就誠實面對現實，先租吧！但要有心理準備，「未來要單獨買車位，就只能全現金買了！」