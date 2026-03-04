外籍人士捧2.4億買「台北信義」　大S鄰居抱10年獲利3160萬

▲信義區豪宅「台北信義」因曾有藝人大S、蕭亞軒等藝人住戶而聲名大噪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義區豪宅「台北信義」因曾有藝人大S、蕭亞軒等藝人住戶而聲名大噪，近期高樓層戶以2億4760萬元轉手，前屋主長抱10年，大賺3160萬元，漲幅14.6%。統計2025年信義區共有4筆指標的豪宅轉手增值案。

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今台北信義區億元豪宅轉手增值案，至少有4筆交易，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3160萬元，增幅達14.6%。

屋齡已19年的「冠德領袖」，低樓層戶屋主僅持有3年多，房產增值1050萬元；近象山的「新美齊Jade 12」，中樓層屋主持有6年多，則增值788萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐，「台北信義」和「冠德領袖」屋齡都已逾10年，「但因位處信義計畫區的核心位置，具備管理口碑，若一手屋主換屋，持有時間長，增值幅度更亮眼，顯示精華區豪宅具備穩定的抗跌保值優勢。」

不過，東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「台北市有不少豪宅賠售案例，其主要總價帶落在7000萬元~1億元、基地面積及氣勢不足的社區，另外若是在上一波豪宅市場多頭、2013年取得的標的，也有較大的賠售可能。」

▲2025年台北信義區豪宅轉手增值案例。（圖／台灣房屋提供）

