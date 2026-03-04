園區宅跌落神壇？　1區交易量重挫8成「房價補跌」

▲實價比對南二都2024、2025年半導體龍頭設廠的科學園區周邊房市表現，發現台南、高雄相關行政區交易量同步出現「雪崩式下滑」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部「園區宅」熱度退燒？房仲彙整實價登錄，對比南二都2024、2025年半導體龍頭設廠的科學園區周邊房市表現，發現台南、高雄相關行政區交易量同步出現「雪崩式下滑」，各區買氣最少腰斬，最高為仁武重挫8成，房價也從急漲轉為盤整，市場熱度明顯降溫。

住商機構統計實價登錄，對比南二都2024、2025年有半導體龍頭產業設廠的科學園區周邊房市表現，根據統計，高雄市有半導體龍頭產業進駐的南科楠梓園區周邊，包含楠梓、橋頭、仁武與左營等四區，過去皆為房市熱區，惟2025年交易量皆面臨近7~8成的驟降。

雖然房價同樣出現盤整，北高雄核心的左營區跌幅最劇，平均單價從34.3萬元修正至31.3萬元，跌幅8.7%居南二都之冠。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，北高雄先前受惠半導體題材與高鐵等軌道經濟利多，吸引大量投資置產客湧入，房價也提前反映未來想像空間；當政策效應發酵、投資風氣退潮，交易量先急凍，進一步讓過去漲多區域出現「補跌」現象。

▲南二都科學園區周邊歷年價量統計。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於南科周邊的善化、新市、安定等傳統熱區，2025年交易量也下滑5~6成；價格方面，善化區平均單價由29.5萬元修正至27.5萬元，跌幅6.8%為三區最高。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，園區題材仍具長線支撐，但不再是聽到台積電就一路追價，反而更容易出現「同區不同命」的差異。具備成熟機能、交通動線清楚、通勤成本可控的區域，相對較能守住價格；相對地，過去純題材推升、機能尚未到位的地段，議價空間通常更明顯。

住商機構高屏區協理林棋博表示，2025年在信用管制、限貸令雙重壓力下，過去投資置產較活躍的區域，價量表現相對遲滯，在AI浪潮驅動下，台南與高雄價量呈現「雙拉回」。

