國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館開天價13億求售

記者陳筱惠／台中報導

彰化市中心再現整棟大型不動產釋出案，位於中央路的「歐遊國際精品旅館」近日在社群平台公開銷售，地坪約1612坪、建物面積約3335坪，開價13億元，引發市場關注。

▲中央路的「歐遊國際精品旅館」地坪約1612坪、建物面積約3335坪，開價13億元。（圖／記者陳筱惠攝）

根據銷售資訊顯示，該物件為整棟旅館資產，基地面積達1612坪，建物總坪數約3335坪，屬於大面積商用不動產，以13億元來說，土地每坪單價高達80萬元。從外觀可見，建築採歐式風格設計，立面以石材鋪陳，搭配拱形窗框與斜屋頂造型，整體外觀醒目，在中央路沿線具一定辨識度。

▲以開發角度試算，專家認為即便成交價下修至約10億元，開發商仍須評估容積、可售戶數與市場吸納速度。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

經查，此次銷售開價為13億元，地主就是歐遊國際，實際上，在近年國旅觀光市場歷經景氣循環，有不少旅館交易，且該標地早在2023年左右就在市場釋放求售訊息，曾經開價來到15億元，主要就是該旅館位於彰化市區主幹道，加上大型基地更具稀缺性。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜分析：「中央路地段本身具備優勢，是彰化市主要幹道之一，且市區千坪以上完整基地相當稀缺，也只能由大型建商整合，規劃大面積華廈社區，產品力會相當突出，包含地下室、車道與棟距條件都能優於小基地個案。」

▲中央路橋長期是彰化南北向交通瓶頸，上下班時段易壅塞，鐵路阻隔影響動線流暢度，這是該區段長期存在的抗性。（圖／記者陳筱惠攝）



不過，邱垂杜也說：「該區位也存在結構性課題，尤其是中央路橋長期是彰化南北向交通瓶頸，上下班時段易壅塞，鐵路阻隔影響動線流暢度，這是該區段長期存在的抗性。要等到未來鐵路高架化、交通瓶頸改善，區域價值還是會再往上走，」

他進一步分析，若以開發角度試算，即便成交價下修至約10億元，開發商仍須評估容積、可售戶數與市場吸納速度。「現在營建成本高、房市偏保守，推案若要撐住獲利，未來售價勢必再往上墊高，這對彰化市場來說會是一大考驗。」

