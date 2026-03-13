ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

西班牙房租吃掉「38%薪水」破理財紅線　專家：財務已失控

▲請依直覺選擇，你會把重要的信藏在哪裡，洞悉你的漏財指數有多高？。（素材取自視覺中國CFP／記者陳怡真製圖）

▲現在在西班牙租一間標準的兩房公寓，平均需花掉家庭每月淨收入的38%。（圖／視覺中國CFP）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙住房危機持續失控！根據最新房地產平台Idealista數據顯示，現在在西班牙租一間標準的兩房公寓，平均需花掉家庭每月淨收入的38%，這項數字已遠遠超過理財顧問公認的「20%至25%」合理範圍。專家警告，一旦房租支出超過預算30%，民眾的財務狀況將面臨極度緊繃的邊緣。

跨越財務紅線　租金負擔遠超買房

在西班牙大部分地區，這條財務警戒線不僅早已被跨越，甚至被遠遠拋在腦後。數據顯示，在西班牙50個省會城市中，有48個城市的「租屋壓力」竟然比「買房」還要沉重。

目前西班牙平均房貸支出約佔家庭收入約26%，而租金則高達38%。雖然從每月支出來看，買房似乎較為划算，但這並未納入銀行要求的大筆自備款與各項前期申辦成本，讓許多家庭即便想買房也無力負擔。

一線城市壓力爆表　半數薪水「蒸發」在房租

在西班牙的各大主要城市，住房壓力更顯得驚人。巴塞隆納的兩房公寓租金已佔去收入的46%；瓦倫西亞（Valencia）則佔40%。其他熱門地區如帕爾馬（Palma）佔43%、馬拉加（Málaga）佔41%，首都馬德里也達到了40%。這意味著在這些地區，民眾近一半的實領薪水，光是支付房租就已幾乎消失殆盡。

房價飆漲16%　加薪也趕不上通膨

儘管近期薪資有所調升，但仍難以抵銷房價的瘋狂漲幅。去年西班牙中古屋房價飆升16.2%，每平方公尺平均價格來到 2639歐元，相當於一間約24坪（80平方公尺）的公寓總價約需21萬1120歐元（約台幣726萬元）。

與此同時，租金也同步上漲8.5%，達到每平方公尺14.7歐元。以同坪數的房子計算，每月租金高達1176歐元（約台幣 4萬元），讓基層家庭叫苦連天。

關鍵字：西班牙租金房價房產雲

