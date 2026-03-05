中東衝突引爆房市寒意！市場胃口大減　專家曝：投資人陷恐慌

▲伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東局勢動盪不安，這股寒意甚至吹向了全球房地產市場。在新加坡舉行的指標性房地產大會上，多位重量級與談人因領空封鎖被迫缺席，與會專家更直言，由於政治風險飆升，投資人情緒大受打擊，原定的交易與募資計畫恐面臨嚴峻挑戰。

中東領空封鎖 重量級大咖缺席新加坡高峰會

[廣告]請繼續往下閱讀...

美、以對伊朗發動空襲後，中東領空受阻導致交通中斷。原定參加「2026年PERE亞洲高峰會」（PERE Asia Summit 2026）的重量級嘉賓，包括來自卡達投資局與穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Co.）等主權財富基金的高層，皆被迫取消行程。

儘管多數專家認為現在判斷長期影響還太早，但會場上的講者普遍認為，戰爭帶來的焦慮已實質衝擊市場情緒。貝萊德（BlackRock Inc.）亞太區房地產主管麥當諾（Hamish MacDonald）形容，現在大家「非常害怕」，政治風險已成為投資考量的核心，目前募資與交易端都沒有任何定論。

投資計畫喊卡 專家憂通膨與借貸成本飆升

加拿大退休金基金CDPQ亞太房地產董事總經理葉美玲（Josephine Yip）透露，公司原本已開始評估中東房地產，但受局勢影響，目前傾向「先暫停觀望」。

場邊的基金經理人則更加憂心忡忡。部分人士指出，若衝突長期化，恐將引發全球通膨浪潮並推升利率與借貸成本。即將接任美國聯準會主席的華許（Kevin Warsh）雖支持低利率，但聯準會官員本週坦言，中東衝突讓不確定性再度升高。

由於美債影響力遍及全球，美國利率變動對亞洲房市衝擊尤深。香港因聯繫匯率制度需跟進美方走勢，新加坡的借貸成本也對美國市場波動極為敏感。

亞股慘跌、中國失寵 房產商直言「不值得投資」

高峰會閉幕當天，適逢油價飆升與AI股焦慮夾擊，亞洲股市哀鴻遍野。韓國綜合股價指數（Kospi Index）慘遭破紀錄拋售，彭博（Bloomberg）的亞洲開發國家市場房地產股指標也下挫約 3%。

此外，與會者對中國的態度依然悲觀。邁阿密房地產投資商BGO共同執行長卡爾西（Sonny Kalsi）直言，中國房市已低迷四年，目前「完全不值得投資」。

PIMCO Prime Real Estate執行長特勞施（Francois Trausch）也補充，除了房市危機，地緣政治引發的「戰略性貼現」也讓外資對中國市場卻步。