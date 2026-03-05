ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中東衝突引爆房市寒意！市場胃口大減　專家曝：投資人陷恐慌

▲▼伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）

▲伊朗德黑蘭一處警察局在遭到美國與以色列空襲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中東局勢動盪不安，這股寒意甚至吹向了全球房地產市場。在新加坡舉行的指標性房地產大會上，多位重量級與談人因領空封鎖被迫缺席，與會專家更直言，由於政治風險飆升，投資人情緒大受打擊，原定的交易與募資計畫恐面臨嚴峻挑戰。

中東領空封鎖　重量級大咖缺席新加坡高峰會

美、以對伊朗發動空襲後，中東領空受阻導致交通中斷。原定參加「2026年PERE亞洲高峰會」（PERE Asia Summit 2026）的重量級嘉賓，包括來自卡達投資局與穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Co.）等主權財富基金的高層，皆被迫取消行程。

儘管多數專家認為現在判斷長期影響還太早，但會場上的講者普遍認為，戰爭帶來的焦慮已實質衝擊市場情緒。貝萊德（BlackRock Inc.）亞太區房地產主管麥當諾（Hamish MacDonald）形容，現在大家「非常害怕」，政治風險已成為投資考量的核心，目前募資與交易端都沒有任何定論。

投資計畫喊卡　專家憂通膨與借貸成本飆升

加拿大退休金基金CDPQ亞太房地產董事總經理葉美玲（Josephine Yip）透露，公司原本已開始評估中東房地產，但受局勢影響，目前傾向「先暫停觀望」。

場邊的基金經理人則更加憂心忡忡。部分人士指出，若衝突長期化，恐將引發全球通膨浪潮並推升利率與借貸成本。即將接任美國聯準會主席的華許（Kevin Warsh）雖支持低利率，但聯準會官員本週坦言，中東衝突讓不確定性再度升高。

由於美債影響力遍及全球，美國利率變動對亞洲房市衝擊尤深。香港因聯繫匯率制度需跟進美方走勢，新加坡的借貸成本也對美國市場波動極為敏感。

亞股慘跌、中國失寵　房產商直言「不值得投資」

高峰會閉幕當天，適逢油價飆升與AI股焦慮夾擊，亞洲股市哀鴻遍野。韓國綜合股價指數（Kospi Index）慘遭破紀錄拋售，彭博（Bloomberg）的亞洲開發國家市場房地產股指標也下挫約 3%。

此外，與會者對中國的態度依然悲觀。邁阿密房地產投資商BGO共同執行長卡爾西（Sonny Kalsi）直言，中國房市已低迷四年，目前「完全不值得投資」。

PIMCO Prime Real Estate執行長特勞施（Francois Trausch）也補充，除了房市危機，地緣政治引發的「戰略性貼現」也讓外資對中國市場卻步。

關鍵字：中東伊朗以色列美國軍武國際軍武房產雲

高雄一名黃姓女子控訴，114年3月維修主臥室馬桶漏水問題後，便會時常傳出異音，因此再找來水電工程行修理，花了2萬4000元更換水錘吸收器、減壓閥後，問題卻越發嚴重，不只原本的錘聲還在，連帶室內天花板、陽台水龍頭也傳出怪音，因此提告該水電工程行返還施工款項，並請求精神損害賠償5萬元。高雄地院法官審理後，駁回黃女請求，判水電工程行免賠，全案仍可上訴。

中東局勢動盪不安，這股寒意甚至吹向了全球房地產市場。在新加坡舉行的指標性房地產大會上，多位重量級與談人因領空封鎖被迫缺席，與會專家更直言，由於政治風險飆升，投資人情緒大受打擊，原定的交易與募資計畫恐面臨嚴峻挑戰。

國家住都中心先前在台東縣興建的社會住宅「海濱好室」已在日前完工，據了解該案189戶居住單元將在3月9日開放民眾申請，申請成功的民眾預計可在9月1日入住。

買房要選透天還是大樓？近日就有一名女網友分享，最近跟老公討論到買房的話題，她偏好住大樓，先生則認為透天才有自己的地，加上不少新大樓價格已可買透天，但她擔心透天會遭小偷，且老公晚上不常在家，害怕在家會有危險，對此，網友紛紛建議，可以買有社區型透天，並另外用保全系統和監視器。

買的預售屋即將交屋，但公設卻還在施公該怎麼辦？一名網友表示，買的預售屋屋內雖已完工，但停車場與公設仍在施工，建商卻要求驗屋時同步要辦理交屋繳款，當下在壓力下簽名，回家後卻反悔了，認為錢付清了卻只能使用一半，且沒書面載明完工期限，讓他懊惱不已。貼文引發網友熱議。

財經專家游庭皓近日分享內政部最新數據，指出2025年全台繼承移轉棟數再創新高，高達7.83萬棟，年增率達3.1%。對此，他幽默評論，人生最大的分水嶺在「羊水」，基本盤則是「胎盤」，直言這群未來的「繼承者們」將成為決定房價走向的關鍵。

全台低度用電比率低於6%只剩下6區，且都位於雙北市，包括中和、新莊、蘆洲、松山、信義、內湖。信義房屋專家表示，新北市3區都是人口密集區，交通機能方便；而松山、信義區為蛋黃區，內湖則有內科人口作為支撐。

一名網友表示，最近在PTT房版看到不少人建議，只要銀行條件允許，房貸年限能拉到40年就一定要把握，但他實際觀察身邊，多數人還是選擇30年房貸，幾乎沒聽過有人真的背40年，因此好奇詢問，如果收入其實足以負擔30年房貸的每月支出，是否還有必要把年限拉長到40年，貼文一出立刻引發熱烈討論。

一名準二寶媽在臉書社團發文抱怨，老公才剛買下新房，公婆竟隨即買下正對門的住戶，造成變相與公婆同住的局面。她目前懷孕七個多月，並帶著大寶，因擔心在新家白天無人照應，選擇待在娘家，卻頻遭公公質疑為何不回新家住？讓她崩潰直呼根本不想回去。貼文曝光後，引起討論。

台中潭子在地人熟悉的百年老店驚傳熄燈，位於台中市潭子區、創立於1909年的老牌餐廳「醉春園」，歷經117年歲月，近日因租金壓力與搶租競爭宣告結束營業，已於2月28日正式熄燈。經查，該地土地與建物所有權人為潭子區農會。

