中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

▲「台中超巨蛋」BOT開發案目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額預計高達新台幣600億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，於今（4）日正式舉行招商說明會，現場吸引多家指標性企業到場關注，會後台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額預計高達新台幣600億元。

台中超巨蛋的BOT投資案，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額預計高達新台幣600億元。預計最快2031年完工啟用。

台灣人壽總經理莊中慶今天率領相關團隊到場聽取簡報，他也私下表示：「目前提出的投資規劃報告書，初步規劃台中超巨蛋可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。」

▲台灣人壽總經理莊中慶今天率領相關團隊到場聽取簡報，並表態爭取台中超巨蛋投資。（圖／記者陳筱惠攝）

莊中慶表示：「如果台中超巨蛋能夠順利得標，未來除了主體場館，也將規劃2棟飯店，加上一座大型百貨商場。」據了解，這座商場總營業樓地板面積達10萬坪，規模將超越興建中的台中「D-ONE第一大天地」購物中心9萬坪營業面積，有望成為全台最大的百貨購物中心。

隨著超巨蛋落腳水湳中央公園特區，可望帶動區域商業與住宅需求，為區域房市挹注強大發展動能，更吸引半導體設備大廠志聖（2467）、鴻勁精密(7769)、富華創新（3056）、興富發（2542）、雙橡園、久樘、陸府、豐邑等開發商搶進。

台中超巨蛋總面積約16.35公頃，採BOT模式，營運期間總計70年，用途包含棒球賽事、大型演唱會、藝文活動或複合式商場等功能，未來超巨蛋將與鄰近的台中巨蛋、台中國際會展中心及漢神洲際購物中心連成一線。

看準區域發展，PCB半導體設備大廠志聖（2467）2025年9月就以單坪價格逾112萬元，總價18.23億元，標下水湳「逢大段21地號」1,622.53坪土地，建立研發中心；鴻海關係企業鴻勁精密（7769）也以每坪單價145萬元，拿下單元八「鑫新平段15地號」近千坪土地。

在企業布局與大型建設雙重加持下，水湳房市的熱度與單價表現已直逼七期。目前區內多個指標個案表現亮眼，其中位於中央公園第一排的地標建案「豐邑Park One」，最新實價登錄揭露，最高成交單價達95萬元，總價高達7504萬元。同樣位於文商段的「泰御Sky Island」，則以創新的空島建築概念吸引高端客層，最高成交單價也已突破93.6萬元。

上市櫃建商富華創新（3056）在水湳也有高度布局，包括已銷售中的「之序」、以及規劃中的文商15、文商53地號等案。興富發集團（2542）也至少手握3塊土地，如「當代一邸」、「雍悅一方」、「當代首馥」總銷合計約近300億元。

