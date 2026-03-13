每坪飆破143萬！七期豪宅迭創天價　在地：買方超小眾

▲專家認為在市場重整過程中，具地段稀缺性與品牌力的建商，將持續建立領先優勢，達到「強者恆強」的Ｋ型走向 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著房市進入結構性調整階段，市場轉向檢視產品本質，雖然高總價、大坪數住宅因買方有限導致成交週期拉長，但核心地段的「蛋黃區」卻展現極強抗跌性，甚至頻創天價。

觀察近1年實價登錄，秋紅谷公園第一排「聯聚玉衡」實登單價衝上91.2~143.8萬元，均價110.7萬元。「聯聚理安」面對歌劇院與市政十字園道，由義大利ACPV ARCHITECTS操刀，單價同樣來到95.5~142.8萬元，均價更達116.8萬元，雙案反映出高端客群對品牌與地段的死忠認可。

另外，七期「寶璽天讚」均價92.3萬元、最高單價98萬元，且戶戶總價破億元，單元二「雙橡園1518」均價也衝到87.4萬元，最高單價93.3萬元，「遠雄琉蘊」最高單價都直逼百萬來到99.1萬元，顯示市區價格穩定上漲且支撐力強勁。

▲除台中住宅市場單價突破百萬元大關，商辦市場的比拼也不遑多讓 。（圖／記者陳筱惠攝）

值得關注的是，商辦市場也不遑多讓，「允將TST台灣之鑽」最高單價破107萬元，「興富發市政壹號廣場」最高也來到93.1萬元，而「聯聚中衡」實登單價也站穩77.3至96.5萬元。

七期房仲廖香婷表示：「在市場重整過程中，近1年大七期的房價交易量成長放緩，高總價、大坪數住宅，面臨買方族群極為有限的困境，這直接導致成交週期被迫拉長。」

元月「營建剩餘土石方全流向管理」政策上路進一步墊高開發成本，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章直言房價下修空間有限：「雖然指標建案實價登錄單價衝破百萬，但這類產品的買方族群極其小眾，通常僅限於金字塔頂端的企業主，當單價與總價不斷推升，產品的流通性也是投資者著重考慮的要素。」

