台中社區補助來了！　修繕最高領22萬「廚餘機也算」

▲台中市「115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」將於3月底前公告受理。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中社區3月迎來補助潮，在企業與政府同步加碼下，公寓大廈管委會掀起一波「搶補助」熱潮。富宇建設推出的2026年度「好家計畫」3月1日正式開放徵件，最高提供12萬元獎助金，台中市政府「115年度公寓大廈共用部分維護修繕補助」預計3月底前公告受理申請。

台中市政府都市發展局表示，「115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」將於3月底前公告受理。住宅發展工程處說明，凡建築物使用執照滿7年、依法成立並報備管委會，且近4年未曾申請本項補助者即可提出申請。補助金額依戶數規模分級，最高可達22萬元。補助範圍涵蓋電梯修繕、消防設備更新、公共通道及溝渠改善、避難逃生設施等項目。

都發局局長李正偉指出，因應氣候變遷與社區實務需求，此次除維持線上申辦機制外，新增「廚餘機」、「抽水機」及「防火毯」等補助項目，並將老舊大廈因公安申報衍生的修繕工程納入範圍，強化公共安全。

▲此次台中市都發局補助除維持線上申辦機制外，更新增「廚餘機」、「抽水機」及「防火毯」等補助項目。（圖／資料照）

住宅處提醒，由於經費與名額有限，社區可透過「樂居管家一站式入口網」完成線上申請流程。若有疑問，平日可洽住宅處公寓大廈管理科，或於指定時段前往北屯、西屯、南屯區公所，由專人協助操作。

此外，2026年度富宇建設「好家計畫」自3月1日至4月30日受理申請，全台逾150個富宇社區皆可提案。計畫以「共創美好生活」為核心，管委會僅需檢附單張收據即可完成核銷。

富宇建設協理周燕槿指出：「『好家計畫』分為象徵起步的『種子社區』及著重長期經營的『共好社區』兩大類型。過往已有社區結合在地生態舉辦永續市集，也有將防災教育轉化為韌性社區2.0行動方案。」

不論公辦、民間，相關單位建議，社區應及早召開住戶會議凝聚共識，備妥修繕項目與發票憑證，把握時程爭取資源。

