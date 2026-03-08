974萬觀光人潮撐腰駁二　鹽埕周邊老透天單價飆百萬

▲駁二藝術特區去年全年累計遊客人次達974萬，蟬聯高雄觀光景點冠軍寶座。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

觀光署公布高雄景點統計，「駁二藝術特區」2025年全年累計遊客人次達974萬，逼近千萬大關，蟬聯高雄最受歡迎景點；舉辦冬日遊樂園的「愛河」以756萬人次居次；「旗山老街」則以文創與美食吸引736萬人次，穩坐第3名。專家表示，周邊房價以愛河景觀宅最高。

交通部觀光署最新統計，駁二藝術特區去年全年累計遊客人次達974萬，蟬聯高雄觀光景點冠軍寶座，緊隨其後的是橫跨市中心的愛河帶狀風景區包含五福四路至博愛一路段，到訪遊客累計人次達756萬，而旗山老街去年則是以文創，美食吸引736 萬人次的旅客青睞。

駁二連續拿下高雄景點人氣王，帶動鹽埕話題再起。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，鹽埕商圈開發的早，透天建物多為60~70年以上的超高齡透天厝，主要道路上的五福四路、大勇路、七賢三路、建國四路等臨路型店面，聚客力相當強，帶動房價連年漲。

由於鹽埕區大多數用地，屬於土地價值高的商3~商5用地，且建物還具有都更、危老重建整合等紅利，李家妮說：「近年開始有建商整批收購連棟透天店面，換算地價單坪約100萬元上下。」

▲愛河不只觀光活動多、是高雄知名地標，長期以自住剛需為主要買盤，同時也是景觀宅推案熱區。（圖／記者張雅雲攝）

而愛河不只觀光活動多、是高雄知名地標，長期以自住剛需為主要買盤，同時也是景觀宅推案熱區，可俯瞰愛河與港灣景緻，吸引高資產族群進場，愛河首排新案單價已站上6字頭。

隨著新案價格墊高，李佳妮分析，中古市場也跟著水漲船高，由於愛河周邊發展較早，首排中古產品屋齡約25~35年，若具景觀條件，單價25~30萬元，若無景觀條件，價格通常會有約1~2成落差。



高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，旗山區近1年新案以華廈為主，成交價約22~25萬元，仍以2字頭為主。不過旗山觀光強在「假日經濟」與商圈活絡，觀光需求強勁容易反映在租金與商業氛圍；住宅則回到在地就業結構與人口移動，買盤以在地客為主，價格走勢相對平穩。

