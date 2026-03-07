美房貸利率跌破6%　專家：伊朗戰爭恐成房市變數

▲美國房貸利率降至5.98%，為2022年9月首度跌破6%關卡，也寫下近3年半低點。（圖／達志影像／美聯社）

記者項瀚／台北報導

美國房貸利率降至5.98%，為2022年9月首度跌破6%關卡，也寫下近3年半低點。海外不動產專家點出美國最核心的曼哈頓的房價行情、外籍人士的購屋習性，不過也有專家提點現在進入美國房市的風險。

美國30年期固定房貸平均利率最近1週降至5.98%，為2022年9月首度跌破6%關卡，也寫下近3年半低點，並遠低於去年同期的6.76%。

Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人張惠紋表示：「美國總統川普降息的態度明確，甚至向聯準會施壓，近日房貸利率降至6%以下，給予美國房地產市場信心，現在是進場的好時機，尤其是蛋黃區紐約曼哈頓。」

張惠紋表示：「曼哈頓為美國房價最高的一區，房價表現穩定，從近20年來看每年平均漲幅約5%，且由於曼哈頓的屋主都頗具資金實力，回顧過去發生911恐攻、金融海嘯、疫情爆發時，區域房價修正幅度相當有限，也都是短期反應。」

▲張惠紋表示，曼哈頓為美國房價最高的一區，房價表現穩定，頗為保值。（圖／記者項瀚攝）

具體房價方面，張惠紋指出：「曼哈頓住宅每坪均價226萬元，其為實坪價格，沒有公設，而若是精華地段的新建案，例如具紐約中央公園景觀的個案，每坪可來到300~500萬元。」

外國人可以在美國買房？張惠紋表示：「全美大約有3%房地產買盤來自外籍，貸款利率會比本國高一點，以現在來說約7%左右。」不過她強調：「用這麼高的利率不划算，因此觀察亞洲人在曼哈頓買房，有高達近7成都是全現金。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「雖然美國房貸利率走低，但同時租金表現也比較疲軟，因為過去一段時間漲了太多了，若是打算購入收租，出手前要留意租金投報表現。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「伊朗戰爭可能造成石油價格走揚，進一步引發通膨，低息的方向可能生變，進一步影響美國房市信心，另外紐約新市長上任，將積極興建公共宅，也可能擴大租金管制，這都是要留意的風險。」

