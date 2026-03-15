下雨「水全灌陽台」！女控瑕疵求償46萬　建商喊冤：那天是豪雨

▲陳女控訴住家遭逢大雨時，就會有大量雨水傾瀉於陽台。（圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名陳姓女子控訴，她向建商購入某社區10樓房屋，未料在遭逢大雨時，就會有大量雨水傾瀉於陽台，陳女認為是建商施作時的瑕疵所致，因此提告請求減少價金，要求建商應給付46萬元。新北地院法官審理，認為陳女無法舉證該瑕疵成因，亦無法證實該瑕疵是交屋時即存在，因此駁回陳女請求，判建商免賠。可上訴。

判決書指出，陳女主張，她向建商購入該戶房屋後，於113年9月22日發現，遭逢大雨時就會有大量雨水傾瀉於陽台，認為此為建商施作時的瑕疵所導致，經通知後建商仍未有修補動作，因此爰依瑕疵擔保減少價金請求權，配合不當得利請求權提起訴訟，要求建商給付新台幣46萬元。

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對此，建商則抗辯，表示陳女所稱的「雨水傾瀉於陽台」，當天9月22日降雨量達200毫米，是豪雨的程度，且當時的風也有2、3級以上，雨水受風吹拂，難免讓陽台有雨水，此與建商施作無關；再者，陳女請求的賠償中，有5萬8000元是修復費用，但陳女提出的工法，要其他所有權人或管委會同意，現實上難以完成，其他賠償則是所謂的交易價值貶損，但本件房屋價值其實是上漲的，並無貶損，因此主張陳女請求無理由，應予駁回。

法官審酌陳女言詞辯論時說法，陳稱整棟社區只有她這一戶有此現象，認為是大雨將10樓以上的雨水集中到她這邊的外牆所導致，但對這一說法，陳女卻未能舉出證據證明本件瑕疵的成因，亦未能舉證該瑕疵是交屋時即存在。法官因此認定陳女舉證不足，駁回其請求。全案可上訴。