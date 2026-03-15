30年老公寓要賣嗎？　過來人「見地段」勸別衝動

▲該不該賣掉老公寓，去買套房。（示意圖／Pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

一名單身女網友近日在臉書社團「買房知識家」發文求助，表示自己住在內湖西湖站附近、屋齡超過30年的老公寓，開始對未來居住方式感到猶豫。她考慮該去買有電梯的小套房，還是投入一筆資金重新裝修、繼續住下去。貼文一出，引發熱烈討論，多數人認為「賣了就買不回來」。

原PO表示，自己是不婚不生族，月薪約4萬元，目前住在公寓3樓，步行到捷運西湖站大約10分鐘，周邊市場與生活機能成熟。雖然空間實在、生活便利，但隨著屋齡增加，她也開始擔心長期居住的舒適度與未來體力是否能負擔，才會上網詢問其他人的看法。

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貼文曝光後，多數網友站在「地段派」，勸她別賣房，「西湖市場已經是地點超好的地方了耶」、「不增加經濟壓力的狀況下，我選擇公寓…因為新房子價格高、公設高、公用電、管理費」、「重新裝潢，我喜歡住大的」、「賣了絕對買不回來」、「繼續住，重新裝潢等都更」。

但也有人認為搭電梯比爬樓梯好，「老了，可能爬不動樓梯，生病了進出也需要電梯」、「剛從公寓搬到蛋白新兩房，真心建議賣舊買新」、「你現在38歲還能爬3樓，78歲還能爬嗎？」、「我會選台北市地點好、電梯的，人生第一間房是電梯，之後完全不想爬樓梯」。

還有不少內行人提出「不賣房」的替代方案，「可以先出租，收租金都很高呀！」、「3樓公寓不算高，30年也不算老」、「把公寓隔成三間套房，一間自住、二間出租，或是三間都出租，拿房租去買另一間自住」、「建議自有公寓出租，再去租你想要的小套房」。