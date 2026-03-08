橋頭首座社宅動土！鄰近台積電　最快2029年完工



記者陳香菱／綜合報導

高雄市橋頭區迎來新里程碑！國家住都中心2日舉行「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮，這是中央在高雄市動土的第27處社宅，也是橋頭區的首座中央社宅。該案預計於2029年竣工，總工程經費約29億9,774萬元，由中央全額投資興建。

金鏟子象徵祝福 蕭美琴幽默祝福「早日產子」

動土儀式中使用的金鏟子成為焦點，副總統蕭美琴賦予其深遠意義。她幽默祝福未來入住民眾「早日產子」，並借用花蓮「鏟子超人」的精神，期許金鏟子能傳遞社會中相互扶持的力量，打造充滿愛與支持的居住環境。

蕭美琴也提到，面對居住需求供不應求的現況，政府透過總統賴清德提出的「百萬租屋計畫」，整合社宅興建、包租代管及租金補貼等多元方案，實質減輕青年創業及成家初期的生活負擔。



劉世芳：法制修法「優先照顧婚育」

內政部長劉世芳表示，未來 A、C 區也將陸續開工，整體可提供近1,000戶居住量能。因應橋頭科學園區已有 30 間半導體大廠進駐，社宅將成為吸引青年就業的重要配套。

劉世芳強調，透過《住宅法》修法，社宅將加碼照顧新婚及婚育家庭，優先保留20%戶數，並將「媽媽手冊」納入資格認定，搭配包租代管及租金補貼，全面支持青年安心追夢。

鄰近台積電 提供就業機會

住都中心指出，本案位於高科技廊帶核心，鄰近南科橋頭園區、楠梓園區（台積電高雄廠）及循環材料暨材料創新研發專區，提供就業機會。周邊教育資源完善，包含國中小學區及預計2028年竣工的國立高科實驗高中，成為婚育家庭的優質居住選擇。