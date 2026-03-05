板橋「雲鼎阿二」短命熄燈　日式快餐砸1476萬接手

記者項瀚／台北報導

板橋文化路一段「雲鼎阿二麻辣食堂」只開了3年多就倒了，不過該店面很快找到新租客，由「台灣松屋」接手，每月租金約20萬元、簽6年約總計1476萬元，且此租金價碼對比過去調漲了約18%，可說是相當積極布局卡位。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

▲「台灣松屋」以每月20萬元價碼租下板橋文化路一段三角窗。（圖／記者項瀚攝）

板橋文化路一段「雲鼎阿二」麻辣食堂板橋店於2022年6月開幕，據實登顯示，每月租金17萬元，但該店僅短短開業3年多就歇業撤出。

有趣的是，該店面撤出後不久，馬上找到下一手租客，且租金價碼還比過去調漲約18%。近期該店面以每月20萬元出租，實地走訪，新租客是「台灣松屋」，正進行裝潢中。

據實價登錄資訊，該店面包含1、2樓，權狀76.7坪，換算單價約2600元。此外，該筆交易簽6年約，並附有調漲機制，總計達1476萬元。

大家房屋板橋層峰加盟店店東江志亮表示：「該店面地段佳，車潮、人潮量大，但每月20萬元租金，加上人事管銷、裝潢攤提等成本，每月營業額初估要做到約55萬元，以松屋大碗牛肉飯125元來說，每月要賣多達4800碗，壓力不小。」

▲該店面地段佳，車潮、人潮量大，頗具效益。（圖／記者項瀚攝）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面為三角窗，曝光效益佳，且緊鄰明致理科大，又有不少的商辦、住宅人口，客源量大且多元，頗具效益，該區店面空置率相當低，業種包括餐飲、零售、通訊等等。」

至於租金價碼，韋昀廷表示：「該店面過去每月租金17萬元、單價2215元，由於當時店面市場較為低迷，因此成交價略低一些，如今新租客接手的價碼則符合行情。」

韋昀廷進一步表示：「平價丼飯的市場接受度高，台灣松屋近年積極展店策略明確，且外商公司在店面承租能力較佳，再考量到本次交易三角窗的效益佳，因此積極卡位進駐。」

▲板牆「雲鼎阿二麻辣食堂」撤出、「台灣松屋」接手分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

