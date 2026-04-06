「斜槓房仲」早外送、午賣房、晚再送　無怨文讚爆

▲房仲帶看屋，示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

一名擁有3年房仲、5年保險資歷的房仲分享自己的「斜槓人生」，每天早上跑外送，下午回公司值班，下班後再繼續送餐，三職並行的超拼命行程讓眾人感動。這位斜槓房仲的發文毫無怨言，強調「只有相信，才會看見」。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」發文談論這位房仲，文中透露這位房仲除了不動產與保險本業，外送資歷也累積9個月，每日行程幾乎被工作填滿。「斜槓房仲」強調「只有相信，才會看見」，在沒有怨言的文字中，展現出為了生計全力以赴的韌性。面對房市景氣波動與競爭激烈的保險市場，他選擇用體力換取基本收入。

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房市景氣寒冬生存難 外送填補零碎時間

近年房仲業面臨央行信用管制與買氣冷清挑戰，成交週期拉長導致許多從業人員收入不穩。這名斜槓房仲深知環境艱困，因此將一天24小時切分，清晨先跑外送確保有基本入帳，午後則進公司處理客戶委託，深夜再跨上機車穿梭街頭，把零碎時間轉化為實質收入。

▲外送員為許多人兼職選擇。（示意圖／記者林敬旻攝）

對他而言，斜槓並非追求文青式的生活態度，而是現實壓力下的生存之道。這種不留白的工作節奏，反映出基層勞動者在多變大環境下的無奈與堅持。他並沒有因為收入波動而停下腳步，反而透過多重兼職的方式，主動為自己創造更穩定的財務緩衝空間。

相信努力終會有回報 拼命身影引發共鳴

「只有相信，才會看見」這句話成為支持他走下去的關鍵動力，不僅是對自己的勉勵，也觸動許多在職場跑道上奮鬥的民眾。網友看完後紛紛表示佩服，認為他在多數人休息或入睡的時間依然在奔波，這種為了目標不放棄的態度，總有一天會迎來屬於自己的成功瞬間。