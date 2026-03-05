高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

▲高雄8間國立大學與技專校院，周邊近一年房價變化，以國立高雄科技大學楠梓校區表現最亮眼，年增17.4%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

少子化的趨勢下，學區宅還能買嗎？房仲統計高雄8間國立大學與技專校院周邊近1年房價變化，出現跌多漲少，以國立高雄科技大學楠梓校區表現最為亮眼，年增17.4%，在各大學生活圈中居冠。跌幅最大的是國立高雄師範大學和平校區生活圈，房價由32萬元降至26.9萬元，年減15.9%

根據台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院，周邊近1年房價變化，以國立高雄科技大學楠梓校區表現最亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至31.7萬元，年增17.4%居冠。

不過大學城周邊房價並非全面上漲，仍是跌多漲少。跌幅最大的是國立高雄師範大學和平校區生活圈，房價由32萬元降至26.9萬元，年減15.9%，成為此次統計中修正幅度最大的區段。另外，新設立的清華大學高雄校區，以及同樣位於楠梓的高雄大學生活圈，去年周邊房價也出現微幅修正。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，國立高雄科技大學楠梓校區位於後勁商圈，而該區同時也是距離台積電廠區與楠梓科技產業園區最近的大學商圈，隨著半導體與科技產業聚落逐步成形，就業人口持續進駐，也為區域房市帶來支撐力道。

▲高雄國立大學校院周邊近一年房價。資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

黃識頻指出，近年後勁捷運站周邊新大樓案持續推出，新成屋最高成交單價已突破4字頭，產品多鎖定首購與科技產業族群，以2房小宅為主力，總價多落在千萬元上下。在新案帶動下，同區段屋齡約10年的中古捷運宅也出現補漲，行情站穩3字頭。不過2025年整體房市氛圍轉趨保守，區域成交量縮，市場主要仰賴預售案交屋支撐表現。

至於跌幅最大的高師大和平校區，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示：「該校所在的文化中心生活圈屬成熟文教商圈，長期是高雄傳統購屋熱區，但2025年整體市場氛圍轉趨保守，該區交易量大幅縮減約6成，買氣降溫使短期價格出現震盪，再加上區段開發趨於飽和，缺乏高價新屋產品帶動行情，整體呈現價量同步盤整。」

住商機構高屏區協理林棋博分析，大學周邊房市若交易集中在新案交屋或新成屋占比高，均價自然容易被往上推；若成交多落在屋齡偏高的物件或少有新案推出，加上量縮時買方議價空間變大，價格容易受屋況影響，出現短期波動並不意外。

