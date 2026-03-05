ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中吸金1134億　一表看懂！8大新百貨「神仙打架」

▲▼ 台中百貨業投資千億，置地，漢神 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲規模達6.6萬坪的「漢神洲際購物廣場」，由國揚集團旗下漢神百貨耗資約100億元打造，目前建築外觀已趨近完工，確定將於今年4月母親節檔期正式開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中百貨版圖大爆發，目前共有8座商場開發案蓄勢待發，總投資金額竟達1134億元。從北屯14期到烏日高鐵特區，各區開發業者無不砸下重金插旗，讓網友直呼百貨業的競爭程度簡直是「神仙打架」。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前話題度最高的水湳經貿園區「台中超巨蛋」，已有中信集團台灣人壽表態投資，投資規模上看600億元，除了主體場館，也將規劃2棟飯店及1座大型百貨商場，據悉商場面積將超越「D-ONE 第一大天地」，成為全台最大百貨中心，最快預計在2031年登場。

規模達6.6萬坪的「漢神洲際購物廣場」，由國揚集團旗下漢神百貨耗資約100億元打造，目前建築外觀已趨近完工，確定將於今年4月母親節檔期正式開幕，據傳品牌招商達100%，更有「島語」、「名人坊」、「初魚」、「屋馬燒肉」等美食品牌匯聚，預計將帶動整個14期重劃區的消費熱潮。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，統一企業太子建設的「太子置地廣場崇德館」，投資10億元，目前已取得建照，預計引進星巴克、家樂福與Mia C’bon超市，最快2028年開幕。位於大里區的「太子置地廣場」則投資5.6億元興建，2027年底完工開幕。

作為台中政經中心的「七期」依然是開發熱區，除了最受矚目的莫過於台北101與國泰人壽聯手打造的「台中101置地廣場」，不過不同於台北101以高端精品為主，台中101將以潮流時尚、年輕活力為主軸，投資金額為45億元，預計在2030年完工。

冠德建設與中鹿開發以106億元，拿下捷運市政府G9-1聯開案，將打造辦公、購物、餐飲、旅宿以及文化休閒於一體的複合式空間，其中商場由冠德集團旗下「Global Mall 環球購物中心」統一經營，最快預計2029年開幕。

烏日高鐵特區則有第一大國際開發公司推出的「D-ONE 第一大天地」，以260億元投資興建，未來將結合五星級飯店、辦公大樓與影城等複合式機能，完工時間預估在2028年。

▲▼ 台中百貨業投資千億，置地，漢神 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲烏日高鐵特區則有第一大國際開發公司推出的「D-ONE 第一大天地」，以260億元投資興建。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅如此，富旺國際投資8億元的「F Plaza烏日商場」目前正在招商階段，主打街邊型商場，鎖定高鐵通勤族與在地居民。

為什麼開發商全往台中衝？晨益廣告經理許家榮表示：「目前台中人口已突破286萬人，光是去年淨遷入就達1.58萬人，展現強大的人口磁吸效應，加上台中位處中台灣心臟地帶，吸納彰化、雲林、甚至新竹與苗栗的消費人口，讓全台百貨開發商無不垂涎。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

關鍵字：台中百貨投資開發超巨蛋漢神廣場商場開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

可以貸40年就不要30年？一票秒投「這選項」：彈性差很多

一名網友表示，最近在PTT房版看到不少人建議，只要銀行條件允許，房貸年限能拉到40年就一定要把握，但他實際觀察身邊，多數人還是選擇30年房貸，幾乎沒聽過有人真的背40年，因此好奇詢問，如果收入其實足以負擔30年房貸的每月支出，是否還有必要把年限拉長到40年，貼文一出立刻引發熱烈討論。

2分鐘前

才剛買新房子！她卻因「1原因」躲回娘家　網嚇：賣掉或出租吧

一名準二寶媽在臉書社團發文抱怨，老公才剛買下新房，公婆竟隨即買下正對門的住戶，造成變相與公婆同住的局面。她目前懷孕七個多月，並帶著大寶，因擔心在新家白天無人照應，選擇待在娘家，卻頻遭公公質疑為何不回新家住？讓她崩潰直呼根本不想回去。貼文曝光後，引起討論。

8分鐘前

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東一查竟是在地農會

台中潭子在地人熟悉的百年老店驚傳熄燈，位於台中市潭子區、創立於1909年的老牌餐廳「醉春園」，歷經117年歲月，近日因租金壓力與搶租競爭宣告結束營業，已於2月28日正式熄燈。經查，該地土地與建物所有權人為潭子區農會。

1小時前

亞昕擬配現金股利2.8元　殖利率近12%吸睛

亞昕（5213）召開董事會，擬配發每股現金股利2.8元，以昨（4日）收盤價24.55元計算，現金殖利率高達近12%。此外，亞昕關係企業佳穎精密於今年正式進入營運成長週期，法人估未來3年營收皆有高雙位數40~50%的成長動能。

2小時前

僅握2個月！高雄停車場2.3億平轉　買家背景直通百貨龍頭

市區停車一位難求，高雄福華對面「Times」停車場去年11月出現短期轉手交易，賣家為自然人，僅持有3個月就以2億3689.4萬元平轉售出，地坪約151坪，換算單價156萬元。新買家則是合盈興業，信義房屋專家表示，區域地價行情為130~160萬元。

3小時前

台中吸金1134億　一表看懂！8大新百貨「神仙打架」

台中百貨版圖大爆發，目前共有8座商場開發案蓄勢待發，總投資金額竟達1134億元。從北屯14期到烏日高鐵特區，各區開發業者無不砸下重金插旗，讓網友直呼百貨業的競爭程度簡直是「神仙打架」。

4小時前

為何IKEA、宜得利永遠逛不膩？設計師揭真相：其實大家不是去買家具

近年不少人發現，無論是假日或平日，家飾品牌像是IKEA、宜得利等大型居家賣場幾乎總是人潮不斷。從家具、收納到家飾配件，許多消費者一逛就是一兩個小時，甚至把逛家居店當成休閒活動。究竟為什麼這類品牌總能長期吸引人潮？設計師指出，關鍵其實在於「軟裝」所帶來的生活彈性。

4小時前

板橋「雲鼎阿二」短命熄燈　日式快餐砸1476萬接手

板橋文化路一段「雲鼎阿二麻辣食堂」只開了3年多就倒了，不過該店面很快找到新租客，由「台灣松屋」接手，每月租金約20萬元、簽6年約總計1476萬元，且此租金價碼對比過去調漲了約18%，可說是相當積極布局卡位。

5小時前

高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

少子化的趨勢下，學區宅還能買嗎？房仲統計高雄8間國立大學與技專校院周邊近1年房價變化，出現跌多漲少，以國立高雄科技大學楠梓校區表現最為亮眼，年增17.4%，在各大學生活圈中居冠。跌幅最大的是國立高雄師範大學和平校區生活圈，房價由32萬元降至26.9萬元，年減15.9%

5小時前

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館開天價13億求售

彰化市中心再現整棟大型不動產釋出案，位於中央路的「歐遊國際精品旅館」近日在社群平台公開銷售，地坪約1612坪、建物面積約3335坪，開價13億元，引發市場關注。

7小時前

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

掛4年賣不掉！　北醫商圈寶雅房..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

租金4680元起！高雄1195..

公公看衰「買房會被法拍」　媳婦..

開價1250萬砍到700萬成交..

砸3.2億卡位「離台積電最近重..

菸味飄家中！女改善共管通風　請..

北部1夜市「店家倒一片」整條街..

中信集團搶先一步！　表態將砸6..

入住新家2年！浴室玻璃門「仍亮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

可以貸40年就不要30年？一票..

才剛買新房子！她卻因「1原因」..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

亞昕擬配現金股利2.8元　殖利..

僅握2個月！高雄停車場2.3億..

台中吸金1134億　一表看懂！..

IKEA永遠逛不膩？設計師揭真..

板橋「雲鼎阿二」短命熄燈　日式..

高雄國立大學宅房價大PK　1校..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366