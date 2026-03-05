台中吸金1134億　一表看懂！8大新百貨「神仙打架」

▲規模達6.6萬坪的「漢神洲際購物廣場」，由國揚集團旗下漢神百貨耗資約100億元打造，目前建築外觀已趨近完工，確定將於今年4月母親節檔期正式開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中百貨版圖大爆發，目前共有8座商場開發案蓄勢待發，總投資金額竟達1134億元。從北屯14期到烏日高鐵特區，各區開發業者無不砸下重金插旗，讓網友直呼百貨業的競爭程度簡直是「神仙打架」。

目前話題度最高的水湳經貿園區「台中超巨蛋」，已有中信集團台灣人壽表態投資，投資規模上看600億元，除了主體場館，也將規劃2棟飯店及1座大型百貨商場，據悉商場面積將超越「D-ONE 第一大天地」，成為全台最大百貨中心，最快預計在2031年登場。

規模達6.6萬坪的「漢神洲際購物廣場」，由國揚集團旗下漢神百貨耗資約100億元打造，目前建築外觀已趨近完工，確定將於今年4月母親節檔期正式開幕，據傳品牌招商達100%，更有「島語」、「名人坊」、「初魚」、「屋馬燒肉」等美食品牌匯聚，預計將帶動整個14期重劃區的消費熱潮。

此外，統一企業太子建設的「太子置地廣場崇德館」，投資10億元，目前已取得建照，預計引進星巴克、家樂福與Mia C’bon超市，最快2028年開幕。位於大里區的「太子置地廣場」則投資5.6億元興建，2027年底完工開幕。

作為台中政經中心的「七期」依然是開發熱區，除了最受矚目的莫過於台北101與國泰人壽聯手打造的「台中101置地廣場」，不過不同於台北101以高端精品為主，台中101將以潮流時尚、年輕活力為主軸，投資金額為45億元，預計在2030年完工。

冠德建設與中鹿開發以106億元，拿下捷運市政府G9-1聯開案，將打造辦公、購物、餐飲、旅宿以及文化休閒於一體的複合式空間，其中商場由冠德集團旗下「Global Mall 環球購物中心」統一經營，最快預計2029年開幕。

烏日高鐵特區則有第一大國際開發公司推出的「D-ONE 第一大天地」，以260億元投資興建，未來將結合五星級飯店、辦公大樓與影城等複合式機能，完工時間預估在2028年。

▲烏日高鐵特區則有第一大國際開發公司推出的「D-ONE 第一大天地」，以260億元投資興建。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅如此，富旺國際投資8億元的「F Plaza烏日商場」目前正在招商階段，主打街邊型商場，鎖定高鐵通勤族與在地居民。

為什麼開發商全往台中衝？晨益廣告經理許家榮表示：「目前台中人口已突破286萬人，光是去年淨遷入就達1.58萬人，展現強大的人口磁吸效應，加上台中位處中台灣心臟地帶，吸納彰化、雲林、甚至新竹與苗栗的消費人口，讓全台百貨開發商無不垂涎。」

