為何IKEA、宜得利永遠逛不膩？設計師揭真相：其實大家不是去買家具

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲為何IKEA、宜得利永遠逛不膩？設計師揭真相：其實大家不是去買家具。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者王威智／採訪報導

近年不少人發現，無論是假日或平日，家飾品牌像是IKEA、宜得利等大型居家賣場幾乎總是人潮不斷。從家具、收納到家飾配件，許多消費者一逛就是一兩個小時，甚至把逛家居店當成休閒活動。究竟為什麼這類品牌總能長期吸引人潮？設計師指出，關鍵其實在於「軟裝」所帶來的生活彈性。

硬裝再貴　時間久了仍會看膩
圳益室內Ｘ未謂設計室內裝修工程管理技術士吳筱薇分析，許多人在裝潢時會投入大量預算在「硬裝」，例如格局改造、木作櫃體或風格裝修，但再精緻的設計，時間一久仍可能產生「審美疲勞」，「隨著居家風格流行與個人審美改變，大約2年左右就會讓人想改變風格。」

國際智家設計師Gabo也曾在IG分享相同論點，「裝潢通常至少要使用兩年以上，但人的生活狀態與喜好其實一直在變，風格再好看，久了還是會想換。」他表示，這也是許多家庭在入住幾年後，開始重新調整空間氛圍的原因。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲不少人在裝潢時投入大量預算在格局與木作等「硬裝」，但再精緻的設計，長時間使用後仍可能出現審美疲勞。 。（資料圖／記者王威智攝）

歐美居家設計　多靠軟裝營造氣氛
吳筱薇分享，其實在位業主服務時專業設計師都會跟屋主溝通，考慮讓居家空間能做適度的留白，一是對於未來生活方式的變化，空間可以更有彈性調整。

Gabo指出，許多歐美居家空間之所以能長時間維持質感，往往不是靠複雜裝潢，而是以簡潔的基礎設計搭配可更換的軟裝。例如純色牆面、簡單家具骨架，再透過地毯、窗簾、抱枕或掛畫等元素調整氛圍，就能隨季節或心情快速改變空間風格。

「純色空間其實最耐看，就像一件白T恤永遠不退流行。」他表示，當空間保持簡潔，居家就像一塊畫布，可以隨生活狀態自由變化。

連鎖家居品牌人氣關鍵　在於「可隨時改變」
在台灣的大型連鎖家居品牌如IKEA、宜得利長期吸引消費者的重要原因，就是滿足高CP值滿足民眾「可隨時改變」的心理。這類品牌主打的商品多屬於「軟裝型產品」，例如地毯、燈具、窗簾、收納盒與裝飾畫等。

這些物件價格相對親民，但卻能在短時間內改變空間氛圍，讓消費者不需要重新裝潢，就能讓居家風格煥然一新。

吳筱薇也提到，連鎖傢居品牌是對於預算有限制的屋主也是很好的提議，因為裝潢預算考量，其實以擺放家具或擺設的方式呈現，未來交屋後屋主可以自己決定要不要購買，或者等到之後有預算時再來添購自己喜歡的，比較沒有壓力。

設計師形容，空間設計就像人體結構，「硬裝像骨架，軟裝像衣服」。格局、動線與收納等基礎工程必須穩定扎實，但真正讓空間產生變化的，往往是可以隨時調整的軟裝搭配。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲空間設計如同人體結構，硬裝像骨架、軟裝像衣服，透過家具與擺設的彈性搭配，也能在預算內營造理想居家氛圍 。（資料圖／記者王威智攝）

家居賣場　變成生活靈感展示場
例如地毯可以成為空間中的跳色焦點，窗簾則影響光線氛圍，而牆上的畫作與擺設則展現居住者的個人品味。透過這些元素的搭配，即使同一個空間，也能隨著時間呈現不同樣貌。

隨著居家生活逐漸成為現代人重視的日常場景，家居賣場也不再只是購物場所，更像是一座「生活靈感展示空間」。消費者在逛店的過程中，不只是購買商品，也在想像自己未來的居住樣貌。

設計師認為，這正是連鎖家居品牌長期維持高人氣的重要原因。當空間設計不再是一次性的裝潢決定，而是可以持續調整的生活過程，人們自然會不斷回到這些家飾品牌尋找新的靈感。

▲▼過年居家打造團聚年味三大招 用織品、收納、燈光輕鬆打造,ikea,客廳,房間,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲家居賣場不再只是購物空間，而成為生活靈感展示場，從地毯、窗簾到掛畫擺設，都能為居家空間帶來不同風格變化。（資料圖／記者姜國輝攝）

關鍵字：IKEA宜得利家飾品牌居家設計軟裝設計室內設計居家佈置家具賣場生活風格居家美學室內裝潢空間設計家具選購居家靈感

