▲為何IKEA、宜得利永遠逛不膩？設計師揭真相：其實大家不是去買家具。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者王威智／採訪報導

近年不少人發現，無論是假日或平日，家飾品牌像是IKEA、宜得利等大型居家賣場幾乎總是人潮不斷。從家具、收納到家飾配件，許多消費者一逛就是一兩個小時，甚至把逛家居店當成休閒活動。究竟為什麼這類品牌總能長期吸引人潮？設計師指出，關鍵其實在於「軟裝」所帶來的生活彈性。

硬裝再貴 時間久了仍會看膩

圳益室內Ｘ未謂設計室內裝修工程管理技術士吳筱薇分析，許多人在裝潢時會投入大量預算在「硬裝」，例如格局改造、木作櫃體或風格裝修，但再精緻的設計，時間一久仍可能產生「審美疲勞」，「隨著居家風格流行與個人審美改變，大約2年左右就會讓人想改變風格。」

國際智家設計師Gabo也曾在IG分享相同論點，「裝潢通常至少要使用兩年以上，但人的生活狀態與喜好其實一直在變，風格再好看，久了還是會想換。」他表示，這也是許多家庭在入住幾年後，開始重新調整空間氛圍的原因。

▲不少人在裝潢時投入大量預算在格局與木作等「硬裝」，但再精緻的設計，長時間使用後仍可能出現審美疲勞。 。（資料圖／記者王威智攝）

歐美居家設計 多靠軟裝營造氣氛

吳筱薇分享，其實在位業主服務時專業設計師都會跟屋主溝通，考慮讓居家空間能做適度的留白，一是對於未來生活方式的變化，空間可以更有彈性調整。

Gabo指出，許多歐美居家空間之所以能長時間維持質感，往往不是靠複雜裝潢，而是以簡潔的基礎設計搭配可更換的軟裝。例如純色牆面、簡單家具骨架，再透過地毯、窗簾、抱枕或掛畫等元素調整氛圍，就能隨季節或心情快速改變空間風格。

「純色空間其實最耐看，就像一件白T恤永遠不退流行。」他表示，當空間保持簡潔，居家就像一塊畫布，可以隨生活狀態自由變化。

連鎖家居品牌人氣關鍵 在於「可隨時改變」

在台灣的大型連鎖家居品牌如IKEA、宜得利長期吸引消費者的重要原因，就是滿足高CP值滿足民眾「可隨時改變」的心理。這類品牌主打的商品多屬於「軟裝型產品」，例如地毯、燈具、窗簾、收納盒與裝飾畫等。

這些物件價格相對親民，但卻能在短時間內改變空間氛圍，讓消費者不需要重新裝潢，就能讓居家風格煥然一新。

吳筱薇也提到，連鎖傢居品牌是對於預算有限制的屋主也是很好的提議，因為裝潢預算考量，其實以擺放家具或擺設的方式呈現，未來交屋後屋主可以自己決定要不要購買，或者等到之後有預算時再來添購自己喜歡的，比較沒有壓力。

設計師形容，空間設計就像人體結構，「硬裝像骨架，軟裝像衣服」。格局、動線與收納等基礎工程必須穩定扎實，但真正讓空間產生變化的，往往是可以隨時調整的軟裝搭配。

▲空間設計如同人體結構，硬裝像骨架、軟裝像衣服，透過家具與擺設的彈性搭配，也能在預算內營造理想居家氛圍 。（資料圖／記者王威智攝）

家居賣場 變成生活靈感展示場

例如地毯可以成為空間中的跳色焦點，窗簾則影響光線氛圍，而牆上的畫作與擺設則展現居住者的個人品味。透過這些元素的搭配，即使同一個空間，也能隨著時間呈現不同樣貌。

隨著居家生活逐漸成為現代人重視的日常場景，家居賣場也不再只是購物場所，更像是一座「生活靈感展示空間」。消費者在逛店的過程中，不只是購買商品，也在想像自己未來的居住樣貌。

設計師認為，這正是連鎖家居品牌長期維持高人氣的重要原因。當空間設計不再是一次性的裝潢決定，而是可以持續調整的生活過程，人們自然會不斷回到這些家飾品牌尋找新的靈感。

▲家居賣場不再只是購物空間，而成為生活靈感展示場，從地毯、窗簾到掛畫擺設，都能為居家空間帶來不同風格變化。（資料圖／記者姜國輝攝）