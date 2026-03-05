僅握2個月！高雄停車場2.3億平轉　買家背景直通百貨龍頭

▲高雄福華對面「Times」停車場去年11月出現交易，賣家僅持有2個月就以2億3689.4萬元平轉售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市區停車一位難求，高雄福華對面「Times」停車場去年11月出現短期轉手交易，賣家為自然人，僅持有2個月就以2億3689.4萬元平轉售出，地坪約151坪，換算單價156萬元。新買家則是合盈興業，信義房屋專家表示，區域地價行情為130~160萬元。

高雄福華對面「Times」停車場位於復興一路，地段精華，目前已歇業，根據實登，去年11月出現土地轉手交易，地坪151.85坪，為商5用地，總價2億3689.4萬元，換算單價156萬元，據查該地賣家為林姓自然人，去年9月入手，才持有短短2個月就平轉售出。

▲根據實登，福華對面停車場，去年11月出現土地短期轉手交易。（圖／翻攝自實登官網）

新買家則是合盈興業，查詢經濟部公司登記資料，合盈興業監察人陳翠屏，同時也是大統百貨董事之一，2家公司董事會出現交集。

而旁邊經營中的停車場，2015年經法院共有物分割後，由不同地主持有。其中城市車旅七賢復興二站，地坪151坪，由吳姓自然人持有，地址登記為大統吳家相關公司；另一塊城市車旅七賢復興站，約456坪，則由合盈興業、威皇國際與宇黃國際共同持有。

▲高雄福華周邊有多個停車場，地段精華，吸引投資人卡位。（圖／記者張雅雲攝）

外界認為，加上此次合盈興業再取得151坪土地後，已形成「合盈系統」與吳姓自然人2方地主格局。若能整合成完整基地，開發效益會大幅提升。

而城揚建設去年5月曾同樣入手福華對面停車場，該停車場位於七賢一路，地坪400坪，土地使用分區為商5，總價6億4033.2萬元，換算單價160萬元。城揚建設集團副總經理許承凱表示，目前該地為俥亭新興七賢停車場，預計10年後才會開發，現階段以停車場使用為主。

▲高雄福華對面停車場交易。資料來源：實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋七賢店專員王沛軒表示，七賢一路一帶屬於市中心成熟生活圈，周邊土地供給稀少，吸引建商持續整合素地，以近期成交行情來看，建商收購土地多落在每坪約130~160萬元區間，視土地條件與規模而定。

至於區域住宅仍以透天產品為主，大馬路第一排多為可作店面的透天厝，屋齡普遍約30~40年。若換算土地行情，臨主要道路、具店面效益的透天地價，每坪約80~100萬元，巷內透天住宅價格相對親民，地價換算約單坪50~70萬元。以目前建商收購土地行情每坪約160萬元來推算，若未來推出新案，外界預估開價有機會站上5字頭。

