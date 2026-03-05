亞昕擬配現金股利2.8元　殖利率近12%吸睛

▲亞昕（5213）召開董事會，擬配發每股現金股利2.8元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

亞昕（5213）召開董事會，擬配發每股現金股利2.8元，以昨（4日）收盤價24.55元計算，現金殖利率高達近12%。此外，亞昕關係企業佳穎精密於今年正式進入營運成長週期，法人估未來3年營收皆有高雙位數40~50%的成長動能。

亞昕（5213）受惠於2025年指標大案完工認列，去年全年營收180億元衝破歷史紀錄，董事會決議擬配發每股現金股利2.8元，若以3月4日的收盤價24.55元計算，現金殖利率高達近12%。

展望2026年，法人預計將有亞昕將有「亞昕一緻」、「亞昕敦南」、「昕銀座」、「森中央」4大案進入完工交屋認列階段，再加上先建後售的成屋去化下，全年業績有機會上看150億元。另外，2027~2028年每年完工量均在150億元以上，估未來4年配息水準可望不低於2.5元。

法人補充：「亞昕位於機場捷運A4副都心站的企業總部商辦大樓將採只租不賣策略，完工後每年可望挹注約2億元穩定租金收入。」

至於營建股的高殖利率題材，分析師丁彥鈞分析：「受到房市不佳、限貸環境，營建指數還在低迷的盤整階段，但以個股來看，若殖利率在10%以上，卻是仍具吸引力，但重點是要觀察其未來幾年的完工量、以及線上預售個案的銷售狀況。」

▲亞昕從去年進入完工交屋潮。（圖／記者項瀚攝）

另外，關於亞昕持股約7%的關聯企業佳穎精密（3310），法人表示，於佳穎在車用市場已布局超過8年時間，預計在2026下半年有德、韓二大專案開始放量生產，預期未來3年營收皆有高雙位數40~50%的成長動能。

建設業績方面，佳穎精密與亞昕合建分回「亞昕敦南」總銷25億元，目前銷售率達55％；而總銷7億元的「昕銀座」目前已全數銷售完畢，將在2026年第二季開始入帳交屋，預期佳穎精密今年營運在車用、雙建案交屋大幅入帳下，預期可繳出「三率三升」成績。

