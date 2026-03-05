潭子117年台菜餐廳熄燈　房東一查竟是在地農會





▲位於台中市潭子區、創立於1909年的老牌餐廳「醉春園」，歷經117年歲月，近日因租金壓力與搶租競爭宣告結束營業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中潭子在地人熟悉的百年老店驚傳熄燈，位於台中市潭子區、創立於1909年的老牌餐廳「醉春園」，歷經117年歲月，近日因租金壓力與搶租競爭宣告結束營業，已於2月28日正式熄燈。經查，該地土地與建物所有權人為潭子區農會。

據了解，「醉春園」最早設立於潭子街，後來搬遷至中山路營業，多年來以經典台菜聞名，在地市議員蕭隆澤也表示，店內招牌菜包括「五柳枝魚」、黑胡椒豬排、割稻麵及川丸湯等，長年吸引不少饕客前來品嚐。

該建物建坪304.55 坪、地坪368.63坪，以30萬元租金來說，經查實價登錄，以潭子區中山路二段來說，樓店單坪租金行情落在750元左右，「醉春園」單坪租金約950元，要找到這麼大面積、又能停車的物件並不算太貴，據地政資料顯示，該土地與建物所有權人都是臺中市潭子區農會。

地方人士也提到，店名相傳由祖先傅錫祺協助命名，其曾祖父傅春魁更是常客，尤其鍾愛店內的五柳枝魚。隨著時代演變，店家也曾推出黑胡椒豬排便當，深受附近居民與上班族喜愛。

據悉，近期有知名連鎖電器行看中該處土地條件，向房東提出加價40%承租的條件，而餐廳方面最多只能提高20%租金試圖續約，在租金大幅攀升的情況下，最終仍無法負擔，只能無奈選擇歇業。

▲據地政資料顯示，該土地與建物所有權人都是臺中市潭子區農會。（圖／記者陳筱惠攝）

消息未經證實，但目前店內正全面出清桌椅、碗盤、桌巾與音響等設備，忙於處理各項生財器具。不過歇業消息在臉書粉專「我是台中人」引發討論。不少網友感嘆，現今實體店面經營壓力沉重，「每天睜開眼幾乎都在幫房東打工」，許多記憶中的老味道，最後不是變成夾娃娃機店，就是被連鎖品牌取代。

對於百年老店不敵連鎖品牌退場的現象，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「若以該區段條件來看，每月約30萬元的租金其實仍在合理範圍內，主要原因是該物件擁有較大坪數空間，且附設足夠停車位，對大型餐飲或零售業而言具有吸引力。」

沈政興也分析：「一旦房東大幅調漲租金，往往就是考驗承租方品牌實力的關鍵時刻，傳統老店雖然擁有穩定客源，但客單價與利潤結構相對固定，加上年輕人不喜桌菜、疫情後改變消費型態，都讓營運空間很容易被壓縮。」

