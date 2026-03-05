全台僅6區「空屋率低於6%」　全在雙北！蘆洲摘冠

▲全台低度使用（用電）比率低於6%只剩下6區，且都位於雙北市。（圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／台北報導

全台低度使用（用電）比率低於6%只剩下6區，且都位於雙北市，包括中和、新莊、蘆洲、松山、信義、內湖。信義房屋專家表示，新北市3區都是人口密集區，交通機能方便；而松山、信義區為蛋黃區，內湖則有內科人口作為支撐。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

根據低度用電住宅調查顯示，2024下半年全台低度使用（用電）比率低於6%的鄉鎮市區還有11個，去年上半年調查結果低於6%空置率的剩下6個鄉鎮市區，全都在雙北市。

6區中包括新北中和、新莊、蘆洲區，台北市則有松山、信義、內湖區，由於人口密集住宅需求穩定，這些低空屋率的房價也會相對有撐。

此外，空屋率較高的區域有增加的趨勢，空屋率大於20%的區域，2025年上半年有50個，2024下半年則是31個，雖然仍集中在較偏遠地區，但似乎有增加的趨勢。

▲全台灣只剩下6區全台低度使用（用電）比率低於6％，且全都位於新北市。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「空置率會影響房市供需表現，過去經驗空置率較高的區域，也會有較多的待售房屋進而對房市造成抑制，相對的空置率越低的區域，釋出物件少房市也會保持相對穩定。」

以林三淡過去表現來看，曾敬德表示：「三峽空置率改善的最快，房價反應也最快，其次則是林口地區人口進駐空置率改善後，房價也跟上，最後則是空置率較高的淡水地區，顯示空置率與房價表現呈現正相關。」

而空屋率最低的6區，曾敬德表示：「新北3區這都屬於人口較密集的區域，捷運優勢吸納雙北的上班通勤族進駐，另外北市的松山、信義區，都屬於市中心的蛋黃區，住宅密度高且新增供給數量很有限，而內湖則主要內科等族群在區域需求穩定。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「蘆洲為空屋率最低的一區，該區雖非屬北市外圍第一環，距離市中心相較遠，但其人口飽和且新推案量少，房市頗為穩定，自然空屋率也維持低檔。」

