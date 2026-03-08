ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

觀光客塞爆！　台南百年市場公開招標租金曝光

▲▼ 西市場 。（圖／記者張雅雲攝）

西市場位於中西區，建於1905年，俗稱「大菜市」，近期台南市公告，2樓空間採公開招商委外經營。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

為了活化台南百年古蹟地標「西市場」，台南市公告，西市場2樓空間採公開招商委外經營，盼串聯國華友愛商圈觀光動線，本次釋出2處2樓空間，年權利金分別為178萬元、127萬元，信義房屋專家表示，該區屬熱門觀光商圈，店面租金單坪2000~3000元。

西市場位於中西區，建於1905年，俗稱「大菜市」，曾是南部最大菜市場，台南市長黃偉哲表示，西市場是城市百年歷史地標，也是台南商業發展的重要象徵，2025年經修復再生後，吸引大量遊客，也帶動周邊店家與觀光人潮，今年農曆春節期間更湧現大量人潮，成為台南熱門景點之一。

台南市市場處指出，西市場加上緊鄰觀光客最愛到訪的國華友愛商圈，為讓古蹟空間活化，釋出西市場2樓空間公開招商委外經營，招商標的分為2案。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲今年農曆春節期間西市場湧入大量人潮，成為台南熱門景點之一。（圖／台南市經發局提供）

1案是「西市場外廓賣店2樓」，面積100.1坪，年權利金178萬7024元；另1案為「西市場古蹟本體中央棟2樓」，面積86.1坪，年權利金127萬3465元。契約期間為4年，並保留後續擴充一次權利，以4年為限。若換算月租與單坪成本，外廓賣店2樓租金約14萬8919元，單坪月租金約1489元；中央棟2樓換算月租金約10萬6122元，單坪月租金約1232元。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，該區屬於熱門觀光型商圈，商圈發展早，周邊多為屋齡40~50年以上的透天店面，「一樓店面租金行情大約單坪2000~3000元，因人潮集中、觀光效益明顯，租金相對高，且幾乎看不到空租。」

張榮補充，區內可供新品牌進駐的物件本就稀缺，且不少老屋未必完成全面翻修，多由承租方依營運需求自行整理、再投入使用。

