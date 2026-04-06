房好幾間！不少老一代「存款3、4千萬」卻過超省　一票爆有感

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，身邊常看到不少老一輩資產相當雄厚，不只存款動輒三、四千萬，還有好幾間房子或田地，但生活卻非常節省，每個月花費甚至不到1萬元，讓他相當不解「存這麼多要幹嘛？」貼文引發討論，有人直言很多長輩是「以前窮怕了」，也有人認為對部分人來說，累積資產本身就是一種安全感與樂趣。

有網友在PTT的home-sale板發文「為何很多老人房子一堆 但省得要命？」看過不少老一輩的人，手上資產其實相當可觀，「存款三、四千萬、田地好幾甲，或房子好幾間」，但生活卻非常節省，每個月花不到一萬元，最後人走了，錢和房子都還在，讓他忍不住好奇，「存這麼多要幹嘛？」

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貼文曝光後，引起不少人討論。有網友認為，這種情況在台灣很常見，「以前窮怕了」、「習慣成自然，他們以前生活水平更差」、「就是省才有一堆房」、「省是一種安全感」。也有人直呼，有些長輩的樂趣就是看資產增加，「有人花錢會爽，有人存錢會爽」、「興趣是去郵局刷簿子」、「人家生活樂趣是看權狀跟刷簿子」。

也有人指出，其實年紀大了之後，花錢的地方本來就變少，「老人是要花什麼錢？出去玩沒體力，吃大餐不習慣，豪車也不需要」、「老了才知道錢不值錢，時間健康才是唯一」、「不會很奇怪啊～我就不覺得花錢有什麼好快樂的，有成就感的事，又不是一定要花錢才能得到。」