搶當Google鄰居！　劍潭5坪辦公室「每月租金飆2.5萬」

記者項瀚／台北報導
Google豪砸每月1317萬元、每年1.58億元，進駐捷運劍潭站旁頂級辦公大樓「CAAM承德168」，該案開發商振業化工總經理潘唯豪受訪宣布，與全球最大規模的共享辦公業者雷格斯Regus合作。
前年搜尋引擎龍頭Google豪砸每月1317萬元、每年1.58億元，進駐捷運劍潭站旁頂級辦公大樓「CAAM承德168大樓」12~20樓，引發熱議。
「CAAM承德168」地主及開發商、振業化工總經理潘唯豪受訪，他表示：「本大樓只租不賣，目前出租率約6~7成，其中B1、1、5樓與共享辦公業者雷格斯Regus合作，預計在今年Q3~Q4正式營運。」
雷格斯台灣區總裁許恒豪表示：「雷格斯為全球最大規模的共享辦公業者，在全球共有5000個據點，目前在全台共有14個據點，而本次與CAAM承德168合作，共計約1500坪空間。」
許恒豪透露：「每月近4000元會費，就可以享雷格斯全球據點的公共辦公空間，而以CAAM承德168來說，單日使用則約700多元。另外若是承租權狀5坪、個人獨立辦公空間，每日約2000多元、每月2.5~3萬元，但2~5人、數10人、甚至百人都可彈性承租。」
至於共享辦公產業，許恒豪表示：「AI當道，產業變動太多，許多企業都無法算到未來幾年組織有多少人力，非常需要彈性的辦公空間規劃，因此共享辦公產業近年成長飛速。」
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年台北市共享辦公空間越來越多，其不只滿足客戶需求，也透過國際招租、軟體服務等等，為建設業主提升大樓價值，包括WeWork、TEC、JustCo等等在台都有布局，此外大型開發商也跟上腳步，像是國泰人壽便提出hub新型態辦公服務。」
