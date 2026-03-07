ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中和房市穩健！新案狂銷、空置率低　房仲點名環球商圈CP值高

▲▼ 中和環球商圈 。（圖／東森房屋）

▲中和房市表現穩定，哪一區值得入手？房仲特別點名環球商圈。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

中和房市表現穩定，哪一區值得入手？房仲特別點名環球商圈。他指出該區房價行情，強調其屬於房價凹陷區，又具備建設利多，CP值高。此外他也介紹該生活機能、買盤結構、未來展望。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

房市大環境不佳，但部分蛋黃區仍表現穩定。從近來的數據來看，中和市場反應佳，聯開案新案繳出1年狂銷700戶成績，顯示剛性需求強勁，另外據低度使用（用電）數據，中和區僅5.9%，顯示該區住宅人口密集，空置率低。

東森房屋中和環球加盟店東林宗翰表示：「中和區住宅人口多、需求量大，在房市不景氣之際，仍能穩定表現。觀察中和主要的購屋商圈，雖然交易量縮，但房價修正空間相當有限，下修幅度基本上在5%以內，許多指名度高的社區釋出，只要是合理價位，很快就會有剛需買盤接手。」

中和哪一區CP值最高？林宗翰點名環球商圈。他表示：「環球商圈可說是房價凹陷區，比連城商圈親民，新建案每坪差距5~8萬元、中古社區差距3~5萬元，此外環球商圈緊鄰板橋，價差更大，以海山學區來比較，均價便宜了10~20%。」

林宗翰指出：「中和環球商圈以員山路、中山路為主要路段，主力產品是屋齡15~20年的中古大樓，每坪均價62~68萬元，產品坪數多元，指標社區如『四季紐約』、『元氣大鎮』、『環球薈館』等等。另外，新建案行情多落在7字頭，公寓每坪均價則在45~52萬元。」

▲▼ 中和環球商圈 。（圖／東森房屋）

▲中和環球商圈以屋齡15~20年的中古大樓為主力。（圖／東森房屋提供）

中和環球商圈不僅房價凹陷、CP值高，生活機能也相當便利。林宗翰說明：「環球商圈除了有百貨、影城、各式餐廳，還有員山路、民享街的傳統市場，採買機能一次到位，此外環球商圈鄰近台64線，且公車班次多，非常便利。」

捷運機能方面，林宗翰表示：「環球商圈走路到捷運中原站僅5分鐘，此外還有捷運萬大線的建設利多，非常看好未來區域房市發展。」

至於買盤結構，林宗翰觀察：「環球商圈緊鄰新板特區，因此有許多板橋外溢人口進駐；此外中和遠東世紀廣場上班人口多，也是主力買盤之一；再來就是在地客，包括首購、換屋族。」

▲▼ 中和環球商圈 。（圖／東森房屋）

▲林宗翰表示，中和環球商圈購屋剛性需求強，且屬房價凹陷區，CP值高。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

