北市首件都更案土方推薦送台北港　市府出手解套「土方之亂」

▲北市府為解決都更工程產生的大量土石方問題，首度將都更案土方運送到台北港收容。（圖／北市都市更新處）



記者董美琪／綜合報導

台北市都市更新處5日表示，為協助都市更新工程處理營建剩餘土石方問題，市府已於3月初完成首件都更案推薦作業，並將土石方運送至台北港申請收容。市府也將同步蒐集申請過程中的相關意見，持續檢討並優化整體作業流程。

「土方之亂」引關注 北市土方費居全台之冠



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近期「土方之亂」引發社會關注。內政部國土管理署3日發布新聞稿指出，目前全台平均土石方處理費用約為1235元，其中以台北市費用最高，其次為新竹市與彰化縣，三地平均價格均超過每立方公尺2000元。國土署已函請公平交易委員會協助了解是否存在異常情形。

都更土方送台北港 首件案件已進入申請程序



北市都更處表示，市府自112年起陸續推出「都更八箭」政策，近3年年均報核案件數倍增，占六都總和近6成，居全國之冠。為協助都更案核定後的工程處理土石方問題，首件都更案已於今年3月初完成推薦，並運送至台北港申請收容。

市府發布作業要點 更新處擔任推薦機關 協助申請



都更處指出，依市府115年1月16日修正發布的「台北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台北港作業要點」，凡經本府目的事業主管機關推薦、具公益性或符合政策目的之民間建築工程，其營建剩餘土石方可申請運送至台北港收容。市府並於115年2月10日公告相關作業流程，其中適用都市更新條例的建築工程案件，由都更處擔任推薦機關，協助都更實施者向台北港申請土石方收容。

申請流程明確 包含驗土、紅火蟻檢測及保證金規定



都更處說明，依「台北市政府辦理民間工程運送營建剩餘土石方至台北港作業流程」，申請人（即都更案實施者）須檢具餘土計畫備查函、進場計畫書、進場切結書及自主檢查表等資料送推薦機關審查。經推薦後，由機關協助至台北港物流倉儲區土方交換作業平台提出申請。案件通過後，申請人須再提供SGS驗土報告、紅火蟻檢測報告及工程基本資料並繳交保證金，經台北港確認後核發土方交換案啟動通知書，後續即可產製土方聯單並向建管處辦理相關程序。

都更處表示，目前首件都更案件已完成推薦並進入台北港申請收容程序。市府也將同步蒐集申請過程中的相關意見，持續優化作業流程，以提升制度運作效率，協助都市更新與城市建設穩定推動。