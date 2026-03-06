王品「向辣」一間不留　松江創始店月開68萬待租

記者項瀚／台北報導

王品集團麻辣鍋吃到飽品牌「向辣」最後一間分店於近日歇業，引發媒體討論。而回顧該品牌創始店為松江店，在去年8月熄燈，該店面短租過特賣會，但現在空置中，其租金開價也曝光，每月68萬元。

▲「向辣」創始店在去年8月熄燈，該店面以每月68萬元招租。（圖／記者項瀚攝）

為王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌「向辣」，開幕初期叫「嚮辣」，2024年經歷食安危機，於2025年3月初改名「向辣」。該品牌本有3家分店，但陸續收掉，最後一家門市西門店也3月1日熄燈，躍上近日媒體版面。

王品表示：「由於品牌將進行內部調整，2026年3月1日起暫停營業，這段時間裡，我們非常感謝您的支持。期待不久的將來以嶄新面貌與大家再次見面。」

「向辣」創始店為台北松江店，在2025年8月關門，之後短租給特賣會業者，但目前來看特賣會也已撤出。如今，該店面在《591房屋交易網》招租，松江路上181坪空間每月租金開68萬元。

該店面委託的房仲表示：「該店面位於松江路、靠長春路口，算是整條松江路中相當不錯的點位，人潮量大、曝光效果佳，空置的這段時間陸續都有租客詢問。」

他接著表示：「該區中大型店面空置比率低，餐飲業最適合，區域業種也以餐飲業居多，其次零售業也是好選項，若房東願意調降一點租金，相信很快就會去化。」

▲「向辣」創始店位於松江路，權狀181坪，每月租金開價68萬元。（圖／翻攝自591）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「對街邊店市場來說，松江商圈有兩大抗性，首先是該區為傳統商辦聚落，平日人流穩定，但到了假日就頗為冷淡；第二是該區近年許多大樓投入重建，也出現人潮流失、市場降溫的現象。」

不過，黃舒衛也提到：「中長期來看，3~5年後重建案陸續落成啟用，將導入更多的辦公人口進入，區域也將再起一波繁榮，現在重建中的個案包括六福飯店案、慶泰飯店案、康華飯店案、力麒建設案、元大人壽案、新光人壽案等等。」

至於本次討論店面的租金，每月開價68萬元，換算單價約3750元。中信房屋研展室副理莊思敏表示：「以松江路精華地段1樓店面來看，每坪開價3000多元並不離譜，不過由於該店坪數大、總價高，有能力負擔且能營收能cover過來的業者有限，在招租上仍應辛苦。」

▲「向辣」創始店招租分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

