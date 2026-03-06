門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭「老公撕掉」後果超慘

▲符咒示意圖，非本文事發地。（圖／記者陳以昇攝）

記者葉國吏／綜合報導

一名網友在社群平台分享租屋處門口被貼上黃色符咒，因擔心是不詳徵兆且不敢隨意觸碰，發文詢問其用意與禁忌。貼文引發熱議，有內行人指出這其實是鄰居辦喪事時，為周邊住戶提供的「淨符」，主要用於避煞。專家提醒，這類符咒通常會有法師統一處理，住戶不宜自行撕除，以免影響擋煞效果或引發家中不安。

鄰居辦喪事貼符避煞切勿自行撕除

針對網友的疑慮，不少專業人士留言解惑。這張黃色符咒通常出現在附近有「白事」發生時，喪家會委託法師為鄰居貼上，目的是為了擋煞，並防止亡魂在歸來時走錯家門。內行網友強調，這類符咒在喪事結束後，法師通常會沿路回收撕掉，鄰居只需靜待處理即可，不需要過度恐慌或急著清理門戶。

有殯葬業者進一步解釋，這種符咒被稱為「清淨符」，是師父在喪家門口灑淨後的產物。雖然它不具備長期的鎮宅功效，但主要作用在於保護鄰里不受陰氣干擾。若家中有成員感到身體不適或心神不寧，傳統習俗中也會將此符咒撕下燒化後，放入水中供家人「洗身」使用，以達到安定心神的效果。

老公誤當小偷記號撕符小孩哭整晚

另外也有網友分享驚悚經歷，表示丈夫曾誤以為符咒是小偷作案前的標記，便隨手將其撕下。沒想到當晚家中小孩莫名哭鬧不止，完全無法入睡，直到原PO發現符咒被撕掉後，趕緊詢問丈夫才得知真相。她隨後將被撕下放在一旁的符咒重新貼回門口，神奇的是，符咒一貼回去，原本哭鬧的孩子立刻平靜下來並安穩睡過夜。

這段經驗讓不少網友直呼不可思議，也提醒大眾若在自家門口看到不明符咒，應先觀察鄰里狀況或詢問長輩，切勿先入為主當作垃圾或記號清理。專家建議，面對不熟悉的民俗物品應抱持尊重態度，若真的感到不安，可請教專業命理師或殯葬從業者，避免因一時魯莽而破壞原有的保護機制，導致家宅不安。