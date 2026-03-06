ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售屋銷售跌75%！　486揭「2衝擊」：大膽的議價

▲▼ 帶看,預售屋,賞屋照,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預售屋接待中心，示意圖本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

 記者葉國吏／綜合報導　

電商名人「486先生」陳延昶近日對房市發出預警，指出2025年預售屋銷售率重挫75%，這波「內傷」將引發連鎖崩盤風險。他認為建商將面臨資金斷鏈危機，甚至波及裝潢、家電及房仲產業。對於今明兩年有剛性需求的買方，建議此時正是大膽議價的好時機。

銷售暴跌引發資金斷鏈與產業衝擊
486先生分析，預售屋成交量砍半再砍半，首當其衝的就是建商的財務槓桿。中小型建商若資金調度不及，恐出現建案停工或延遲完工的狀況；同時，接待中心與廣告費每日空燒，將迫使業者撤除行銷活動以節省開支。他強調「量先跌後價跌」是房地產不變規律，當買盤消失75%，急於回收資金的建商或投資客勢必會率先「讓利」，帶動整體行情鬆動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 興建中,預售屋,建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲興建中建案，示意圖非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

這股寒蟬效應也將衝擊整體經濟鏈。486先生認為，若預售屋持續滯銷，兩三年後將不再有裝潢與家電需求，房仲與代銷業則面臨裁員潮。銀行端也會因風險升高，降低貸款成數或提高利息，甚至要求銷售達標才撥款，形成惡性循環。他警示，若建商集體倒閉引發金融風暴，將是國家難以承受之重，因此執政黨可能會在明年前適度鬆綁政策或加碼補貼。

現金為王時代剛需買房應勇敢砍價
對於計畫在2025年或2026年置產的民眾，486先生建議，若有極大的自住需求，現在反而可以進場，但務必採取大膽議價的策略。在房市轉入不景氣之際，遇到急需現金周轉的賣方，買家往往能取得更具優勢的談判空間。他提醒，雖然大建商尚能支撐，但整體市場的價格鬆動已是必然趨勢，消費者應冷靜評估自身財務狀況後再行出手。

關鍵字：486

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

預售屋銷售跌75%！　486揭「2衝擊」：大膽的議價

電商名人「486先生」陳延昶近日對房市發出預警，指出2025年預售屋銷售率重挫75%，這波「內傷」將引發連鎖崩盤風險。他認為建商將面臨資金斷鏈危機，甚至波及裝潢、家電及房仲產業。對於今明兩年有剛性需求的買方，建議此時正是大膽議價的好時機。

1小時前

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭「老公撕掉」後果超慘

一名網友在社群平台分享租屋處門口被貼上黃色符咒，因擔心是不詳徵兆且不敢隨意觸碰，發文詢問其用意與禁忌。貼文引發熱議，有內行人指出這其實是鄰居辦喪事時，為周邊住戶提供的「淨符」，主要用於避煞。專家提醒，這類符咒通常會有法師統一處理，住戶不宜自行撕除，以免影響擋煞效果或引發家中不安。

1小時前

馬桶傳水錘聲！水電師傅修完更嚴重　高雄女怒告求還2.4萬工程款

高雄一名黃姓女子控訴，114年3月維修主臥室馬桶漏水問題後，便會時常傳出異音，因此再找來水電工程行修理，花了2萬4000元更換水錘吸收器、減壓閥後，問題卻越發嚴重，不只原本的錘聲還在，連帶室內天花板、陽台水龍頭也傳出怪音，因此提告該水電工程行返還施工款項，並請求精神損害賠償5萬元。高雄地院法官審理後，駁回黃女請求，判水電工程行免賠，全案仍可上訴。

11小時前

中東衝突引爆房市寒意！市場胃口大減　專家曝：投資人陷恐慌

中東局勢動盪不安，這股寒意甚至吹向了全球房地產市場。在新加坡舉行的指標性房地產大會上，多位重量級與談人因領空封鎖被迫缺席，與會專家更直言，由於政治風險飆升，投資人情緒大受打擊，原定的交易與募資計畫恐面臨嚴峻挑戰。

12小時前

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

國家住都中心先前在台東縣興建的社會住宅「海濱好室」已在日前完工，據了解該案189戶居住單元將在3月9日開放民眾申請，申請成功的民眾預計可在9月1日入住。

14小時前

老公想買透天　她卻想住大樓「一個人在家會怕」！過來人給解方

買房要選透天還是大樓？近日就有一名女網友分享，最近跟老公討論到買房的話題，她偏好住大樓，先生則認為透天才有自己的地，加上不少新大樓價格已可買透天，但她擔心透天會遭小偷，且老公晚上不常在家，害怕在家會有危險，對此，網友紛紛建議，可以買有社區型透天，並另外用保全系統和監視器。

14小時前

「公設未完工」即交屋！內行提醒「尾款別太早繳」：1文件別亂簽

買的預售屋即將交屋，但公設卻還在施公該怎麼辦？一名網友表示，買的預售屋屋內雖已完工，但停車場與公設仍在施工，建商卻要求驗屋時同步要辦理交屋繳款，當下在壓力下簽名，回家後卻反悔了，認為錢付清了卻只能使用一半，且沒書面載明完工期限，讓他懊惱不已。貼文引發網友熱議。

15小時前

六都房產「1數據」創新高！專家：人生最大的分水嶺在羊水

財經專家游庭皓近日分享內政部最新數據，指出2025年全台繼承移轉棟數再創新高，高達7.83萬棟，年增率達3.1%。對此，他幽默評論，人生最大的分水嶺在「羊水」，基本盤則是「胎盤」，直言這群未來的「繼承者們」將成為決定房價走向的關鍵。

15小時前

全台僅6區「空屋率低於6%」　全在雙北！蘆洲摘冠

全台低度用電比率低於6%只剩下6區，且都位於雙北市，包括中和、新莊、蘆洲、松山、信義、內湖。信義房屋專家表示，新北市3區都是人口密集區，交通機能方便；而松山、信義區為蛋黃區，內湖則有內科人口作為支撐。

15小時前

可以貸40年就不要30年？一票秒投「這選項」：彈性差很多

一名網友表示，最近在PTT房版看到不少人建議，只要銀行條件允許，房貸年限能拉到40年就一定要把握，但他實際觀察身邊，多數人還是選擇30年房貸，幾乎沒聽過有人真的背40年，因此好奇詢問，如果收入其實足以負擔30年房貸的每月支出，是否還有必要把年限拉長到40年，貼文一出立刻引發熱烈討論。

15小時前

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

僅握2個月！高雄停車場2.3億..

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭..

科技業分紅創新高　新竹房價卻跌..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

掛4年賣不掉！　北醫商圈寶雅房..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

開價1250萬砍到700萬成交..

公公看衰「買房會被法拍」　媳婦..

ETtoday房產雲

最新新聞more

預售屋銷售跌75%！　486揭..

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

中東衝突引爆房市寒意　投資人陷..

台東社宅3/9申請開放！　18..

老公想買透天　她卻想住大樓「一..

「公設未完工」即交屋！內行提醒..

六都房產「1數據」創新高！專家..

全台僅6區「空屋率低於6%」　..

可以貸40年就不要30年？一票..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366