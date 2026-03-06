預售屋銷售跌75%！　486揭「2衝擊」：大膽的議價

▲預售屋接待中心，示意圖本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導

電商名人「486先生」陳延昶近日對房市發出預警，指出2025年預售屋銷售率重挫75%，這波「內傷」將引發連鎖崩盤風險。他認為建商將面臨資金斷鏈危機，甚至波及裝潢、家電及房仲產業。對於今明兩年有剛性需求的買方，建議此時正是大膽議價的好時機。

銷售暴跌引發資金斷鏈與產業衝擊

486先生分析，預售屋成交量砍半再砍半，首當其衝的就是建商的財務槓桿。中小型建商若資金調度不及，恐出現建案停工或延遲完工的狀況；同時，接待中心與廣告費每日空燒，將迫使業者撤除行銷活動以節省開支。他強調「量先跌後價跌」是房地產不變規律，當買盤消失75%，急於回收資金的建商或投資客勢必會率先「讓利」，帶動整體行情鬆動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲興建中建案，示意圖非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

這股寒蟬效應也將衝擊整體經濟鏈。486先生認為，若預售屋持續滯銷，兩三年後將不再有裝潢與家電需求，房仲與代銷業則面臨裁員潮。銀行端也會因風險升高，降低貸款成數或提高利息，甚至要求銷售達標才撥款，形成惡性循環。他警示，若建商集體倒閉引發金融風暴，將是國家難以承受之重，因此執政黨可能會在明年前適度鬆綁政策或加碼補貼。

現金為王時代剛需買房應勇敢砍價

對於計畫在2025年或2026年置產的民眾，486先生建議，若有極大的自住需求，現在反而可以進場，但務必採取大膽議價的策略。在房市轉入不景氣之際，遇到急需現金周轉的賣方，買家往往能取得更具優勢的談判空間。他提醒，雖然大建商尚能支撐，但整體市場的價格鬆動已是必然趨勢，消費者應冷靜評估自身財務狀況後再行出手。