都更熄火！新北重挫22%　全台住宅拆照量創8年新低

▲都更熄火，2025年全台住宅拆照僅3639宅，年減3%，同時創下2018年以來最低。（示意圖／記者項瀚攝）
記者項瀚／綜合報導
都更熄火，2025年全台住宅拆照僅3639宅，年減3%，同時創下2018年以來最低。其中都更最熱區雙北量縮，新北更重挫22%，不過台南異軍突起，年增逾1倍。
住商機構統計內政部資料，全台2025年住宅拆照宅數達3639宅，相較2024年同期約下滑3%，同時創下2018年以來最低。其中台北市下滑2.8%，達1132宅，同樣創2018年以來新低；至於新北市則重挫22.5%，2025年拆除量僅871宅。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「雙北市都會區由於開發較早，屋齡普遍偏高，加上高房價誘因加持，令區域成為都更重鎮，不過去年房市低迷，建商並不急於推案，加上仍有成本高昂等陰影，以至於建商暫緩更新與拆除腳步。」
▲六都核發住宅類拆除執照宅數。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）
細看六都數據變化，與雙北改建熱潮面臨瓶頸相反，台南2025年拆除量表現異軍突起，2025年住宅類拆照量高達423宅，不僅較2024年大幅增加逾1倍，更一舉創下自2012年以來的新高紀錄。
住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析：「台南市被譽為古都，城市發展歷史久遠，老舊建物數量占多數，因此近年地方積極推動危老重建與自主更新政策，此外受惠於南部科技園區等科技題材發酵，也加深建商整合意願。」
都更專家、連雲建設總經理蔡漢霖表示：「房市低迷時，對開發商來說，都更整合作業會更容易一些，但同時在成本高居不下的環境下，都更改建的利潤低，加上房市低迷，開發商一不小心甚至可能賠錢，因此大幅降低意願。」
