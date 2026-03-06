台中交易年蒸發1.2萬棟　房價正式定錨「345」

▲2025年台中全年買賣登記棟數共計4萬2490棟，較2024年銳減1萬2506棟，年衰退22.7%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年台中全年買賣登記棟數共計4萬2490棟，較2024年銳減1萬2506棟，年衰退22.7%，不僅代表央行信用管制精準打擊了投機與投資買盤，更反映出市場流動性的縮減，不過值得注意的是，第一次登記棟數則為3萬0077棟，較2024年增加3099棟，年增11.5%。

根據「大臺中房市交易動態資訊平台」發布2025年台中全年買賣登記棟數，年衰退達22.7%，創下近8年來新低紀錄，反映出央行信用管制精準打擊投機買盤及市場流動性縮減。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠分析：「2025年房市呈現『交易降溫與交屋高峰』的分歧，房市動力正由過去的資金潮驅動轉型為由剛性需求支撐的基本面驅動。」

觀察全年季度走勢，市場大致呈現「前悶、中縮、後穩」的U型走勢，經歷Q1受限貸令衝擊的「急凍期」、Q2買賣雙方對價格認知落差明顯的「拉鋸期」、Q3成交天數拉長的「修正期」，至Q4才因購屋旺季及銀行撥款壓力緩解進入「穩定期」。

在供給與成交面部分，2025年建照戶數年減12%、開工戶數年減14.9%，顯示在市場不確定性升高下，建商推案與開發態度轉向謹慎。

實價登錄統計顯示，2025年全年度成交總金額為7184億元，年減11%，成交總量4萬4214件，年減11.9%，創下近7年新低。儘管量能大減，房價表現卻呈現「蛋黃區價格定錨」特徵。

其中，屋齡2年內新屋市場已無1字頭行情，南屯區以均價50.3萬元領銜封王，西屯、東區、西區、南區及北屯區則全數跨越40萬元門檻。

陳孟筠認為：「實價表現定調了台中房市『2字頭為稀有、3字頭為起點、4字頭為基本』的新基調。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「2026年觀察重點將在於大量預售案進入交屋期後的餘屋去化速度，從目前329檔期開發商推案慾望降低，過年期間銷售率依舊慘淡來觀察，缺乏實質產業題材、過度炒作的蛋白區，則須嚴防流動性枯竭風險。」

