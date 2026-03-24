中科二林園區帶動人口移動　溪湖千坪透天輕裝修「1188萬起」吸自住客

▲中科四期二林園區與周邊精密機械產業，帶動就業與人口移動。

圖、文／格睿庭朗 提供

在政策與資金環境趨於謹慎之際，中台灣房市逐步走向「量縮價穩」的新常態；然而，彰化因人口結構穩定、產業聚落轉型與交通建設推進，仍展現出具韌性的自住買盤，中科四期二林園區與周邊精密機械產業，帶動就業與人口移動，也讓「住在溪湖、生活接軌台中圈」成為越來越多家庭移居首選。交通帶動區域發展，中台灣城市外擴與園區進駐所創造的就業機會，正讓溪湖房市價值被重新估算。

溪湖近員林交流道特區，約929公頃開發計畫，近千頃宜居綠帶，交通路網全面升級，涵蓋第二行政中心、住宅、產業、學校、公園、醫療、農產展售空間等多元機能，預計創造逾3,000個在地就業機會。加上中科二林園區、二林精密機械園區發展，溪湖是連接南彰產業與宜居生活的關鍵基地，不論回鄉成家、跨區置產，都是很好的選擇。今年縣道148線溪湖外環道開工，大幅改交通，格睿【庭朗】大受其惠，加上基地旁10米路即將拓寬，獲得青睞。

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▲溪湖重大建設越來越多，適合菁英家庭宜居（圖為溪湖中央公園）。



格睿建設「三冠王」成為中台灣房市黑馬

格睿建設近期在彰化持續推進，2025年銷售成績與口碑雙雙獲得肯定，不論是銷售、實價登錄、交屋量均大幅超越同期個案，被喻為「三冠王」，董事長吳孟格表示，溪湖生活型態長年偏好透天，近年在交通與產業雙引擎帶動下，購屋需求增加，千萬總價帶成為期待主流，吸引首購與自住客輕鬆跨越門檻。格睿溪湖透天「庭朗」，基地約1,252坪，規劃四房四衛、雙車位，主打居住尺度與日常動線的完整性；總價1,188萬元起的產品設定，回應年輕家庭與剛性需求，並以距台中約30分鐘車程、鄰近中科二林園區及員鹿、二溪、彰水等商圈機能，串聯通勤與生活的雙重優勢。

▲格睿【庭朗】生活機能成熟，坐擁三大商圈（圖為二溪路商圈）。



▲格睿【庭朗】接待會館，在東溪國小對面。

在房市回歸理性、家庭更在意「住得舒適長久」，格睿【庭朗】主張把關鍵做到位，讓入住更省心、生活更安心。個案建材設備升級與5年防水保固，總價1188萬起、含輕裝修，在高房價時代，回到合理尺度，把預算花在「真正住得到的空間」將「好用、耐用、易維護」落在看得見的細節上，是自住家庭的首選。

▲格睿【庭朗】總價1188萬起（含輕裝修），溪湖最難得、CP值最高。

格睿庭朗

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