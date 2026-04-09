朋友預售屋想「平轉下車」能接？一票勸退：漲跌都不開心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友在社群發文表示，朋友的預售屋即將交屋，最近想用「平轉」方式轉讓，讓原PO猶豫是否現在上車接手，也好奇這個時機點適不適合買房。貼文曝光後引發不少討論，不少人直言，跟朋友買房風險其實不小，「漲了他不開心、跌了你不開心」，最後可能連朋友都做不成。

原PO在貼文中詢問，「現在上車大家覺得適合？朋友預售屋要交屋想平轉，建議收？」簡單幾句話立刻引發大量網友討論，其中不少人直接提醒，牽涉到朋友關係要格外小心。

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有網友就直言，「不要跟朋友買，漲了他不開心，跌了你不開心」、「這個時機點跟朋友買賣，個人不建議，漲了你朋友不開心，跌了換你不開心，最後朋友都沒得做。」也有人點出目前市場風險，「預售在目前還是挺有風險。」「你覺得合適嗎？ 價格合理嗎？你朋友想要現金入袋為安還是只是單純想下車？」

也有較理性的看法指出，關鍵其實不在「平轉」兩字，而是價格與自身能力，「平轉不是重點，重點是價格合理嗎？你負擔得了，各項條件也喜歡就接，如果只是想撿便宜，還是省省吧。」「以前閉著眼睛上車就怕買不到，不管未來、地點、生活機能、學區、交通⋯⋯現在的你不能為了上車而上車！」