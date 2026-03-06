新堀江Nike熄燈 　房東秒開70萬「店王價」招租





▲新堀江開店10年的Nike門市日前熄燈，屋主開出月租70萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新堀江曾是高雄年輕人的潮流聖地，聚集不少知名連鎖運動品牌。近年隨商圈轉移，加上奧斯卡影城停業，逛街人潮明顯下滑。大統百貨也因租約到期即將拆除，連開店10年的Nike門市也在日前熄燈，屋主隨即開出月租70萬元招租，成為目前新興區租金開價最高的店面。

高雄的新堀江商圈曾是年輕人聚集的區段，各大運動潮牌像是Nike、adidas愛迪達、New Balance、VANS、以及集結各大潮牌的運動用品店經銷門市等，紛紛來此插旗，搶攻年輕客層。

▲新堀江具指標性的「摩曼頓堀江一店」NIKE經銷門市，也在今年2月結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

不過近年高雄商圈版圖北移，加上電商崛起改變消費型態，新堀江人潮已不復以往，就連具指標性的「摩曼頓堀江一店」NIKE經銷門市，也在今年2月結束營業。根據《Google Maps》顯示，該店2016年就已開幕，至少營運10年，在地人直言「這間就是新堀江地標之一」。

該店熄燈後，屋主隨即開出月租70萬元重新招租，成為目前新興區租金開價最高的店面物件。依租賃資料顯示，物件座落五福二路，為地上4樓、地下1樓，總建坪約531坪，面寬達20米，換算每坪租金約1318元。

▲另一家知名運動品牌VANS，目前採「租、售並行」，月租開價15萬元。（圖／記者張雅雲攝）

而NIKE對面另一家知名運動品牌VANS，更早前就結束營業。依銷售資料顯示，該店為地上2樓透天，屋齡44年，地坪45.07坪、建坪73.55坪，目前採「租、售並行」，月租開價15萬元，單坪2039元，總價開出9900萬元，換算土地單價約219.6萬元。

不具名房仲直言，新堀江在奧斯卡影城停業後生意明顯受影響，大統百貨3月起因租約到期歇業，整棟即將拆除，商圈少了2個最大的吸客核心，「只能用雪上加霜形容。」

▲新堀江在奧斯卡影城停業後生意明顯受影響，大統百貨3月起因租約到期歇業，整棟即將拆除。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，早期五福二路最熱鬧時，店面具備「前路後巷」優勢，人潮可穿越五福路店面直達文衡二路167巷，形成一條「黃金動線」，年輕人可以一路逛街、看電影再約吃飯，堪稱高雄最繁華的精華地段。

也因此五福路店面屬特殊型臨路產品，單坪租金行情一度站上5000元起跳；如今五福二路行情已回落至約4000元左右，「但租金總價仍高，空租率自然就高。」

▲新堀江NIKE歇業小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

吳嘉隆分析，目前五福二路、大統對面一帶空置狀況仍明顯，部分實體店面結束營業後，市場需求也出現變化，店家偏好坪數更精準、成本更可控的中小型店面，租金門檻較低，需求相對穩定。

吳嘉隆說：「且五福二路中段設有分隔島，對強依賴臨停客、講求即停即買的業態而言，可及性與進店率都會受影響，承租方評估更保守，也連帶拉長大型店面待租期。」

