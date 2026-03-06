ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新堀江Nike熄燈 　房東秒開70萬「店王價」招租

▲▼ 新堀江 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江開店10年的Nike門市日前熄燈，屋主開出月租70萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新堀江曾是高雄年輕人的潮流聖地，聚集不少知名連鎖運動品牌。近年隨商圈轉移，加上奧斯卡影城停業，逛街人潮明顯下滑。大統百貨也因租約到期即將拆除，連開店10年的Nike門市也在日前熄燈，屋主隨即開出月租70萬元招租，成為目前新興區租金開價最高的店面。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄的新堀江商圈曾是年輕人聚集的區段，各大運動潮牌像是Nike、adidas愛迪達、New Balance、VANS、以及集結各大潮牌的運動用品店經銷門市等，紛紛來此插旗，搶攻年輕客層。

▲▼ 新堀江 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江具指標性的「摩曼頓堀江一店」NIKE經銷門市，也在今年2月結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

不過近年高雄商圈版圖北移，加上電商崛起改變消費型態，新堀江人潮已不復以往，就連具指標性的「摩曼頓堀江一店」NIKE經銷門市，也在今年2月結束營業。根據《Google Maps》顯示，該店2016年就已開幕，至少營運10年，在地人直言「這間就是新堀江地標之一」。

該店熄燈後，屋主隨即開出月租70萬元重新招租，成為目前新興區租金開價最高的店面物件。依租賃資料顯示，物件座落五福二路，為地上4樓、地下1樓，總建坪約531坪，面寬達20米，換算每坪租金約1318元。

▲▼ 新堀江 。（圖／記者張雅雲攝）

▲另一家知名運動品牌VANS，目前採「租、售並行」，月租開價15萬元。（圖／記者張雅雲攝）

而NIKE對面另一家知名運動品牌VANS，更早前就結束營業。依銷售資料顯示，該店為地上2樓透天，屋齡44年，地坪45.07坪、建坪73.55坪，目前採「租、售並行」，月租開價15萬元，單坪2039元，總價開出9900萬元，換算土地單價約219.6萬元。

不具名房仲直言，新堀江在奧斯卡影城停業後生意明顯受影響，大統百貨3月起因租約到期歇業，整棟即將拆除，商圈少了2個最大的吸客核心，「只能用雪上加霜形容。」

▲▼ 新堀江 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江在奧斯卡影城停業後生意明顯受影響，大統百貨3月起因租約到期歇業，整棟即將拆除。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，早期五福二路最熱鬧時，店面具備「前路後巷」優勢，人潮可穿越五福路店面直達文衡二路167巷，形成一條「黃金動線」，年輕人可以一路逛街、看電影再約吃飯，堪稱高雄最繁華的精華地段。

也因此五福路店面屬特殊型臨路產品，單坪租金行情一度站上5000元起跳；如今五福二路行情已回落至約4000元左右，「但租金總價仍高，空租率自然就高。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲新堀江NIKE歇業小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

吳嘉隆分析，目前五福二路、大統對面一帶空置狀況仍明顯，部分實體店面結束營業後，市場需求也出現變化，店家偏好坪數更精準、成本更可控的中小型店面，租金門檻較低，需求相對穩定。

吳嘉隆說：「且五福二路中段設有分隔島，對強依賴臨停客、講求即停即買的業態而言，可及性與進店率都會受影響，承租方評估更保守，也連帶拉長大型店面待租期。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

關鍵字：新堀江高雄商圈Nike租金店面五福二路大統百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

王品「向辣」一間不留　松江創始店月開68萬待租

王品集團麻辣鍋吃到飽品牌「向辣」最後一間分店於近日歇業，引發媒體討論。而回顧該品牌創始店為松江店，在去年8月熄燈，該店面短租過特賣會，但現在空置中，其租金開價也曝光，每月68萬元。

3分鐘前

新堀江Nike熄燈 　房東秒開70萬「店王價」招租

新堀江曾是高雄年輕人的潮流聖地，聚集不少知名連鎖運動品牌。近年隨商圈轉移，加上奧斯卡影城停業，逛街人潮明顯下滑。大統百貨也因租約到期即將拆除，連開店10年的Nike門市也在日前熄燈，屋主隨即開出月租70萬元招租，成為新興區租金開價最高的店面。

51分鐘前

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價正式定錨「345」

2025年台中全年買賣登記棟數共計4萬2490棟，較2024年銳減1萬2506棟，年衰退22.7%，不僅代表央行信用管制精準打擊了投機與投資買盤，更反映出市場流動性的縮減，不過值得注意的是，第一次登記棟數則為3萬0077棟，較2024年增加3099棟，年增11.5%。

1小時前

都更熄火！新北重挫22%　全台住宅拆照量創8年新低

都更熄火，2025年全台住宅拆照僅3639宅，年減3%，同時創下2018年以來最低。其中都更最熱區雙北量縮，新北更重挫22%，不過台南異軍突起，年增逾1倍。

2小時前

搶當Google鄰居！　劍潭5坪辦公室「每月租金飆2.5萬」

Google豪砸每月1317萬元、每年1.58億元，進駐捷運劍潭站旁頂級辦公大樓「CAAM承德168」，今（5日）該案開發商振業化工總經理潘唯豪受訪宣布，與全球最大規模的共享辦公業者雷格斯Regus合作。

4小時前

預售屋銷售跌75%！　486揭「2衝擊」：大膽的議價

電商名人「486先生」陳延昶近日對房市發出預警，指出2025年預售屋銷售率重挫75%，這波「內傷」將引發連鎖崩盤風險。他認為建商將面臨資金斷鏈危機，甚至波及裝潢、家電及房仲產業。對於今明兩年有剛性需求的買方，建議此時正是大膽議價的好時機。

6小時前

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭「老公撕掉」後果超慘

一名網友在社群平台分享租屋處門口被貼上黃色符咒，因擔心是不詳徵兆且不敢隨意觸碰，發文詢問其用意與禁忌。貼文引發熱議，有內行人指出這其實是鄰居辦喪事時，為周邊住戶提供的「淨符」，主要用於避煞。專家提醒，這類符咒通常會有法師統一處理，住戶不宜自行撕除，以免影響擋煞效果或引發家中不安。

7小時前

馬桶傳水錘聲！水電師傅修完更嚴重　高雄女怒告求還2.4萬工程款

高雄一名黃姓女子控訴，114年3月維修主臥室馬桶漏水問題後，便會時常傳出異音，因此再找來水電工程行修理，花了2萬4000元更換水錘吸收器、減壓閥後，問題卻越發嚴重，不只原本的錘聲還在，連帶室內天花板、陽台水龍頭也傳出怪音，因此提告該水電工程行返還施工款項，並請求精神損害賠償5萬元。高雄地院法官審理後，駁回黃女請求，判水電工程行免賠，全案仍可上訴。

17小時前

中東衝突引爆房市寒意！市場胃口大減　專家曝：投資人陷恐慌

中東局勢動盪不安，這股寒意甚至吹向了全球房地產市場。在新加坡舉行的指標性房地產大會上，多位重量級與談人因領空封鎖被迫缺席，與會專家更直言，由於政治風險飆升，投資人情緒大受打擊，原定的交易與募資計畫恐面臨嚴峻挑戰。

17小時前

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

國家住都中心先前在台東縣興建的社會住宅「海濱好室」已在日前完工，據了解該案189戶居住單元將在3月9日開放民眾申請，申請成功的民眾預計可在9月1日入住。

19小時前

文相敏主動靠李泳知肩　網笑「太少演歐巴了XD」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

僅握2個月！高雄停車場2.3億..

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

科技業分紅創新高　新竹房價卻跌..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

掛4年賣不掉！　北醫商圈寶雅房..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

開價1250萬砍到700萬成交..

租金4680元起！高雄1195..

ETtoday房產雲

最新新聞more

王品「向辣」一間不留　松江創始..

新堀江Nike熄燈 　房東秒開..

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價..

都更熄火！新北重挫22%　全台..

搶當Google鄰居！　劍潭5..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

中東衝突引爆房市寒意　投資人陷..

台東社宅3/9申請開放！　18..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366