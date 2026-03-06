ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南市地政局6日舉辦今年首次土地標售開標，共推出10標11筆土地，最後只標出2標、共2筆土地。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南市地政局今（6）日舉辦今年首次土地標售開標，堪稱房市風向球，共推出10標11筆土地，最後標出2標、共2筆土地，且由同1家公司拿下，合計得標金額約4.39億元。專家表示，住宅、商業用地買氣仍顯保守，反是工業地在南科擴廠效應，仍有業者積極卡位。

開標結果顯示，本次麻豆工業區共釋出5標甲、乙種工業用地，吸引4標封投標，最終成交2筆，相較之下，第8期北安商業區2標商業土地，以及南科特定區開發區塊F、G區段徵收案中的1標商業區與2標住宅區土地，這次全數流標。

本次唯一成交的2筆土地，都在麻豆工業區，其中，標號1的麻豆區麻工段28地號，位於麻柚二路旁，以2億8879萬8619元得標，換算每坪單價約12.25萬元，溢價率達21.92%。另一筆成交案為標號2的46地號，同樣位於麻豆工業區，最後以1億5088萬9076元標出，換算每坪單價約11.08萬元，溢價率7.46%。得標人皆為僑力化工股份有限公司。

台南市地政局局長陳淑美表示，麻豆工業區鄰近麻豆交流道，傳統產業聚集，為南部科學園區科技產業腹地，因目前半導體業在南科擴廠迅速，本次得標廠商為南科高科技產業支援廠商，得標公司透過本次得標工業用地配合擴廠為就近服務，滿足南科發展需求與發展。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲台南市政府土地開發區第1次土地標售。資料來源：台南地政局、富住通商用不動產。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

富住通商用不動產企研部主任許值瑋分析，僑力化工其實不是首次出手，去年12月標售時，就曾投標同樣的28地號土地，但當時因投標文件不符規定，最後成了不合格標。此次再度出手，鎖定同一塊地「捲土重來」，可看出業者勢在必得的決心，加價5193萬元成功抱回該地。

許值瑋分析，受到政策影響，建商目前仍持續觀望，尤其住宅市場買氣尚未完全回溫，因此商業地、住宅地流標並不意外，不過工業需求還是很強，受惠南科效應，具備實際擴廠需求的業者仍會進場。

台南市建築公理事長宋育豪指出，當前營造、建設產業面臨的困境原因很多，但其中「政策是最大的問題」，也讓開發商在購地、推案與資金配置上更趨保守。從此次商業地、住宅地全面流標的結果來看，市場並非完全沒有資金，而是開發業者在政策與授信雙重壓力下，出手明顯轉趨審慎。

關鍵字：台南土地工業用地南科擴廠標售結果僑力化工

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

