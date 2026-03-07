帥過頭／投資客退場三鐵撐盤　烏日進入「慢慢換手期」

▲台中烏日高鐵特區近年被視為中部房市焦點，在交通與大型建設加持下，區域能見度快速提升。（圖／記者陳筱惠攝）

文／帥過頭

台中烏日高鐵特區近年被視為中部房市焦點，在交通與大型建設加持下，區域能見度快速提升。不過2024年「919打房」後，投資客退場、自住買盤接手，房價也從過去急漲轉為盤整。「現在要大漲很難，要大跌也不容易，2026年比較像是平盤的一年。」

烏日高鐵特區約273公頃，以台中高鐵站為核心，具備高鐵、台鐵、捷運綠線三鐵共構優勢，並銜接74號快速道路，交通條件在台中相當罕見。交通便利也帶動區域生活機能逐步到位，北側規劃大型商業設施與會展產業，其中最受矚目的就是「D-ONE第一大天地」，預計2026年完工，定位為台中最大百貨商場之一，被市場視為未來房價的重要利多。

在交通與建設支撐下，烏日逐漸成為台中門戶型新興住宅區，對於需要頻繁往返北中南的族群，吸引力逐年提升。以高鐵特區內指標社區「夢幻誠」為例，早期預售最低單價約16萬元，正常均價約27萬元，隨著高鐵與重劃區發展，行情逐步墊高。

2024年房市高峰時，區域最高成交單價一度衝到每坪55萬元。不過在2024年政府祭出信用管制後，市場熱度降溫，2025年成交均價約46.6萬元，目前市場開價多落在每坪47萬元上下，平面車位約160萬元。

目前市場上線銷售物件約20戶左右，供給不算多，但成交速度明顯放慢。不過更明顯的變化在於買盤結構。過去烏日高鐵特區吸引不少北部與竹北投資客，搭高鐵往返非常方便，「但919打房之後，投資客幾乎不見了。」

目前進場買盤約9成是自住客，其中以台中在地人為主，大約占7成，另有約2成來自彰化。「彰化有錢人買房，首選是七期，第2選擇就是南屯和烏日。」另一方面，外縣市投資客逐漸退出台中市場，也讓房市交易量明顯萎縮。

除了交通便利，烏日高鐵特區內的林新醫院，設有急診、門診與健康管理中心，並與市區林新醫院醫療資源串聯，是大肚、烏日、龍井以及北彰化的重要醫療據點。對於年長族群而言，交通便利加上醫療資源，成為長期居住的重要利多。

我認為，在投資客退場、自住需求接手後，烏日房市短期內難再出現過去那種急漲行情，但在三鐵共構與大型商業建設逐步到位下，區域仍具備長線發展條件。

