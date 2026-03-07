ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

帥過頭／投資客退場三鐵撐盤　烏日進入「慢慢換手期」

▲▼台中,商辦,烏日,成交價,登陽,推案,房價,房市,七期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中烏日高鐵特區近年被視為中部房市焦點，在交通與大型建設加持下，區域能見度快速提升。（圖／記者陳筱惠攝）

文／帥過頭

台中烏日高鐵特區近年被視為中部房市焦點，在交通與大型建設加持下，區域能見度快速提升。不過2024年「919打房」後，投資客退場、自住買盤接手，房價也從過去急漲轉為盤整。「現在要大漲很難，要大跌也不容易，2026年比較像是平盤的一年。」

烏日高鐵特區約273公頃，以台中高鐵站為核心，具備高鐵、台鐵、捷運綠線三鐵共構優勢，並銜接74號快速道路，交通條件在台中相當罕見。交通便利也帶動區域生活機能逐步到位，北側規劃大型商業設施與會展產業，其中最受矚目的就是「D-ONE第一大天地」，預計2026年完工，定位為台中最大百貨商場之一，被市場視為未來房價的重要利多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在交通與建設支撐下，烏日逐漸成為台中門戶型新興住宅區，對於需要頻繁往返北中南的族群，吸引力逐年提升。以高鐵特區內指標社區「夢幻誠」為例，早期預售最低單價約16萬元，正常均價約27萬元，隨著高鐵與重劃區發展，行情逐步墊高。

2024年房市高峰時，區域最高成交單價一度衝到每坪55萬元。不過在2024年政府祭出信用管制後，市場熱度降溫，2025年成交均價約46.6萬元，目前市場開價多落在每坪47萬元上下，平面車位約160萬元。

▲▼ 帥過頭 。（圖／記者項瀚攝）

▲帥過頭分析，在投資客退場、自住需求接手後，烏日房市短期內難再出現過去那種急漲行情 。（圖／記者項瀚攝）

目前市場上線銷售物件約20戶左右，供給不算多，但成交速度明顯放慢。不過更明顯的變化在於買盤結構。過去烏日高鐵特區吸引不少北部與竹北投資客，搭高鐵往返非常方便，「但919打房之後，投資客幾乎不見了。」

目前進場買盤約9成是自住客，其中以台中在地人為主，大約占7成，另有約2成來自彰化。「彰化有錢人買房，首選是七期，第2選擇就是南屯和烏日。」另一方面，外縣市投資客逐漸退出台中市場，也讓房市交易量明顯萎縮。

除了交通便利，烏日高鐵特區內的林新醫院，設有急診、門診與健康管理中心，並與市區林新醫院醫療資源串聯，是大肚、烏日、龍井以及北彰化的重要醫療據點。對於年長族群而言，交通便利加上醫療資源，成為長期居住的重要利多。

我認為，在投資客退場、自住需求接手後，烏日房市短期內難再出現過去那種急漲行情，但在三鐵共構與大型商業建設逐步到位下，區域仍具備長線發展條件。

►帥過頭小檔案

學歷：淡水資工系

經歷：40年裝潢、仲介、代銷、投資

現職：房地產教學

關鍵字：烏日高鐵房市台中房價三鐵共構自住名家專欄帥過頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中和房市穩健！新案狂銷、空置率低　房仲點名環球商圈CP值高

中和房市表現穩定，哪一區值得入手？房仲特別點名環球商圈。他指出該區房價行情，強調其屬於房價凹陷區，又具備建設利多，CP值高。此外他也介紹該生活機能、買盤結構、未來展望。

1小時前

帥過頭／投資客退場三鐵撐盤　烏日進入「慢慢換手期」

台中烏日高鐵特區近年被視為中部房市焦點，在交通與大型建設加持下，區域能見度快速提升。不過2024年「919打房」後，投資客退場、自住買盤接手，房價也從過去急漲轉為盤整。「現在要大漲很難，要大跌也不容易，2026年比較像是平盤的一年。」

3小時前

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

有網友發文表示，自己去年「手滑」接下一戶預售屋，價格幾乎回到4年前水位，總價約1200萬元、產品為兩房，如今眼見股市熱度升高，萌生出售房屋、將資金轉往股市操作的念頭，因此好奇以目前市場氛圍來看，這樣的價格帶是否仍具市場接受度，還是最後得以賠售方式出場。

20小時前

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠、雙北5區入榜

在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。統計交易量縮最少的10區，由高雄苓雅區以量縮3成以內摘冠。前10名中，雙北行政區包辦5區，價格方面僅微幅修正1~2%，甚至部分區域還是微漲。

20小時前

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

在房市回歸自住需求主導的市場結構下，高資產族群的購屋動向，逐漸成為觀察市場信心的重要指標。近期台中新案接待中心陸續出現醫師等專業人士看屋的情況，更有社區醫護佔比超過5成，專家笑稱：都能開間小型醫院了。

21小時前

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

台南市地政局今（6）日舉辦今年首次土地標售開標，堪稱房市風向球，共推出10標11筆土地，最後標出2標、共2筆土地，且由同1家公司拿下，合計得標金額約4.39億元。專家表示，住宅、商業用地買氣仍顯保守，反是工業地在南科擴廠效應，仍有業者積極卡位。

23小時前

王品「向辣」一間不留　松江創始店月開68萬待租

王品集團麻辣鍋吃到飽品牌「向辣」最後一間分店於近日歇業，引發媒體討論。而回顧該品牌創始店為松江店，在去年8月熄燈，該店面短租過特賣會，但現在空置中，其租金開價也曝光，每月68萬元。

23小時前

新堀江Nike熄燈 　房東秒開70萬「店王價」招租

新堀江曾是高雄年輕人的潮流聖地，聚集不少知名連鎖運動品牌。近年隨商圈轉移，加上奧斯卡影城停業，逛街人潮明顯下滑。大統百貨也因租約到期即將拆除，連開店10年的Nike門市也在日前熄燈，屋主隨即開出月租70萬元招租，成為新興區租金開價最高的店面。

3/6 13:00

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價正式定錨「345」

2025年台中全年買賣登記棟數共計4萬2490棟，較2024年銳減1萬2506棟，年衰退22.7%，不僅代表央行信用管制精準打擊了投機與投資買盤，更反映出市場流動性的縮減，不過值得注意的是，第一次登記棟數則為3萬0077棟，較2024年增加3099棟，年增11.5%。

3/6 12:00

都更熄火！新北重挫22%　全台住宅拆照量創8年新低

都更熄火，2025年全台住宅拆照僅3639宅，年減3%，同時創下2018年以來最低。其中都更最熱區雙北量縮，新北更重挫22%，不過台南異軍突起，年增逾1倍。

3/6 10:52

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

板橋「雲鼎阿二」短命熄燈　日式..

僅握2個月！高雄停車場2.3億..

新堀江Nike熄燈 　房東秒開..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

3社宅申請條件放寬！　兄弟姊妹..

菸味飄家中！女改善共管通風　請..

IKEA永遠逛不膩？設計師揭真..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中和房市穩健！新案狂銷、空置率..

帥過頭／投資客退場三鐵撐盤　烏..

4年前低點買預售屋　屋主想「賣..

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠..

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家..

台南土地標售住商用地「全滅」　..

王品「向辣」一間不留　松江創始..

新堀江Nike熄燈 　房東秒開..

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價..

都更熄火！新北重挫22%　全台..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366