醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

▲▼台中北區,中國醫 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中國醫藥大學附設醫院目前整體員工數達6412人，較2023年增加近900人，近期醫護買盤成為北台中房市主力。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市回歸自住需求主導的市場結構下，高資產族群的購屋動向，逐漸成為觀察市場信心的重要指標。近期台中新案接待中心陸續出現醫師等專業人士看屋的情況，更有社區醫護佔比超過5成，專家笑稱：都能開間小型醫院了。

過去台中市場以科技業工程師買盤為主力，但房市降溫後反而中台灣市場在多個品牌建商個案中可見醫療專業族群身影，由於醫師族群財務結構穩健、購屋決策審慎，也為近期相對保守的房市氛圍注入信心。

根據指標醫院，中國醫藥大學附設醫院官網統計，目前整體員工數達6412人，較2023年增加近900人，顯示醫療體系專業人口持續成長，區域剛性居住需求穩定。

▲▼北屯崇德路商圈大牌進駐 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲崇德路向北可銜接漢神洲際購物中心，向南則串聯一中商圈及中國醫生活圈，沿線生活、教育與醫療機能完善，成為醫療族群外溢置產的主要區域。（圖／記者陳筱惠攝）

然而，從依內政部實價登錄資料顯示，醫院周邊2公里內近1年預售屋成交量僅14筆。台灣房屋信實崇德店店長明而康表示：「在供給收縮的情況下，不少中國醫體系醫師與高階醫事人員已將看屋範圍，從院區周邊擴大至車程約10分鐘的崇德生活圈。」

成屋市場方面「陸府織森」，以大尺度宜居陽台與立體植栽系統，就因其特殊理念，吸引中國醫與慈濟醫院體系醫護人員，以及科學園區從業族群進場，目前成交率已達9成。

▲▼ 冠德建設於崇德大道上推出的「冠德崇德綻」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲崇德路沿線周邊成為房市一級戰區，除了冠德建設、誠邑築建設外，還有富宇建設、國泰建設及坤悅開發等建商，也陸續在崇德路沿線取得土地，為後續推案預作布局。圖／記者陳筱惠攝）

此外，誠邑築建設推出的「澄亦實築」，已購客群中醫界人士占比超過5成，近期再推出新案「嶼76 The Island」，基地位於崇德路與漢口路口，也吸引不少高資產客群關注。

另一方面，冠德建設於崇德大道推出的新案「冠德崇德綻」，採先建後售模式，規劃地上24層黃金級綠建築，主力產品為39～59坪、3～4房格局。

現場銷售人員透露，近期接待中心來客中，醫師族群占比已超過3成，顯示市中心成熟商圈型住宅，對醫療專業族群與高資產自住客仍具高度吸引力。

不僅如此，包括富宇建設、國泰建設及坤悅開發等建商，也陸續在崇德路沿線取得土地，為後續推案預作布局。

「冠德崇德綻」執行協理黃瑄履表示：「崇德生活圈機能成熟，加上鄰近明星私校與優質學區，對於家庭長期居住規劃具有吸引力。」

21世紀不動產資深經理沈政興則分析：「雖然整體成交量尚未明顯放大，但市場買盤結構已逐步轉變，除科技族群外，醫師等專業客層正逐漸成為房市主力，過去就有不少醫生揪團住在同一社區的案例，醫護種類更是直接可以開一間小型醫院。」

關鍵字：台中房市醫師購屋崇德生活圈醫療族群新案成屋預售

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

