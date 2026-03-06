ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠、雙北5區入榜

▲▼木柵景美房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。統計交易量縮最少的10區，由高雄苓雅區以量縮3成以內摘冠。前10名中，雙北行政區包辦5區，價格方面僅微幅修正1~2%，甚至部分區域還是微漲。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團統計七都各行政區近1年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量縮幅度最少前3名由高雄、台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「苓雅區受惠捷運雙線路網優勢，加上亞洲新灣區建設題材帶動發展；三民區擁有成熟商圈、學區資源充足，帶來穩定的人口基礎，長期是高雄交易量最大的行政區之一。」

另外台南北區方面，陳金萍表示：「因鄭子寮重劃區與北外環道路建設，加強與南部科學園區的交通連結，吸引南科就業人口進場。交通便利、生活機能完整與產業發展動能，為區域形成長期剛性居住需求，是撐住量能的原因。」

價格方面，陳金萍表示：「高雄、台南在前波房價上漲幅度較快，本波市場修正下，這3區出現平均約6%左右的價格回檔，成交量減幅較小，並非沒有修正，而是價格調整後吸引買氣。」

▲▼ 2025年七都十大中古屋盤穩區 。（圖／永慶提供）

▲2025年七都十大中古屋盤穩區。（圖／永慶提供）

另外值得關注的是，七都10大抗寒區中，雙北占5區，分別為台北市的大安、松山、文山，以及新北市的板橋與永和；房價漲跌幅僅約1-2%左右，部分行政區甚至還有些微漲幅，顯示雙北核心區與成熟生活圈在市場波動下仍具相對穩定性。

陳金萍表示：「大安、松山屬於台北市核心區，地段稀缺、商業與金融機能完善，長期為高資產族群與企業主管偏好的居住區域，具備穩定的購屋支撐力。而文山具備文教資源豐富、居住環境單純等特性，在台北市中屬於剛需族群可負擔的選項之一。」

新北市方面，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「板橋、永和為新北高價區，交易量、價格相對穩定，板橋為新北政經核心，新板特區富人多、交通機能強，而開發量體不小的江翠北重劃區也進入飽和階段，持續有穩定的轉手交易。」

葉沛堯接著表示：「永和地狹人稠，且在地人認同度高，並憑藉著緊鄰大安、中正的價差優勢，房市長期呈現穩定的格局，觀察該區在第七波管制後，不少新建案推出都繳出不錯的銷售成績，顯示供給都能有效去化、剛需買盤也持續存在。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

關鍵字：交易量房市量縮量穩房價永慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

有網友發文表示，自己去年「手滑」接下一戶預售屋，價格幾乎回到4年前水位，總價約1200萬元、產品為兩房，如今眼見股市熱度升高，萌生出售房屋、將資金轉往股市操作的念頭，因此好奇以目前市場氛圍來看，這樣的價格帶是否仍具市場接受度，還是最後得以賠售方式出場。

51分鐘前

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠、雙北5區入榜

在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。統計交易量縮最少的10區，由高雄苓雅區以量縮3成以內摘冠。前10名中，雙北行政區包辦5區，價格方面僅微幅修正1~2%，甚至部分區域還是微漲。

1小時前

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

在房市回歸自住需求主導的市場結構下，高資產族群的購屋動向，逐漸成為觀察市場信心的重要指標。近期台中新案接待中心陸續出現醫師等專業人士看屋的情況，更有社區醫護佔比超過5成，專家笑稱：都能開間小型醫院了。

2小時前

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

台南市地政局今（6）日舉辦今年首次土地標售開標，堪稱房市風向球，共推出10標11筆土地，最後標出2標、共2筆土地，且由同1家公司拿下，合計得標金額約4.39億元。專家表示，住宅、商業用地買氣仍顯保守，反是工業地在南科擴廠效應，仍有業者積極卡位。

4小時前

王品「向辣」一間不留　松江創始店月開68萬待租

王品集團麻辣鍋吃到飽品牌「向辣」最後一間分店於近日歇業，引發媒體討論。而回顧該品牌創始店為松江店，在去年8月熄燈，該店面短租過特賣會，但現在空置中，其租金開價也曝光，每月68萬元。

4小時前

新堀江Nike熄燈 　房東秒開70萬「店王價」招租

新堀江曾是高雄年輕人的潮流聖地，聚集不少知名連鎖運動品牌。近年隨商圈轉移，加上奧斯卡影城停業，逛街人潮明顯下滑。大統百貨也因租約到期即將拆除，連開店10年的Nike門市也在日前熄燈，屋主隨即開出月租70萬元招租，成為新興區租金開價最高的店面。

5小時前

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價正式定錨「345」

2025年台中全年買賣登記棟數共計4萬2490棟，較2024年銳減1萬2506棟，年衰退22.7%，不僅代表央行信用管制精準打擊了投機與投資買盤，更反映出市場流動性的縮減，不過值得注意的是，第一次登記棟數則為3萬0077棟，較2024年增加3099棟，年增11.5%。

6小時前

都更熄火！新北重挫22%　全台住宅拆照量創8年新低

都更熄火，2025年全台住宅拆照僅3639宅，年減3%，同時創下2018年以來最低。其中都更最熱區雙北量縮，新北更重挫22%，不過台南異軍突起，年增逾1倍。

7小時前

搶當Google鄰居！　劍潭5坪辦公室「每月租金飆2.5萬」

Google豪砸每月1317萬元、每年1.58億元，進駐捷運劍潭站旁頂級辦公大樓「CAAM承德168」，今（5日）該案開發商振業化工總經理潘唯豪受訪宣布，與全球最大規模的共享辦公業者雷格斯Regus合作。

8小時前

預售屋銷售跌75%！　486揭「2衝擊」：大膽的議價

電商名人「486先生」陳延昶近日對房市發出預警，指出2025年預售屋銷售率重挫75%，這波「內傷」將引發連鎖崩盤風險。他認為建商將面臨資金斷鏈危機，甚至波及裝潢、家電及房仲產業。對於今明兩年有剛性需求的買方，建議此時正是大膽議價的好時機。

11小時前

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

僅握2個月！高雄停車場2.3億..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭..

科技業分紅創新高　新竹房價卻跌..

掛4年賣不掉！　北醫商圈寶雅房..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

開價1250萬砍到700萬成交..

3社宅申請條件放寬！　兄弟姊妹..

ETtoday房產雲

最新新聞more

4年前低點買預售屋　屋主想「賣..

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠..

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家..

台南土地標售住商用地「全滅」　..

王品「向辣」一間不留　松江創始..

新堀江Nike熄燈 　房東秒開..

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價..

都更熄火！新北重挫22%　全台..

搶當Google鄰居！　劍潭5..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366