七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠、雙北5區入榜





▲在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。統計交易量縮最少的10區，由高雄苓雅區以量縮3成以內摘冠。前10名中，雙北行政區包辦5區，價格方面僅微幅修正1~2%，甚至部分區域還是微漲。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團統計七都各行政區近1年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量縮幅度最少前3名由高雄、台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「苓雅區受惠捷運雙線路網優勢，加上亞洲新灣區建設題材帶動發展；三民區擁有成熟商圈、學區資源充足，帶來穩定的人口基礎，長期是高雄交易量最大的行政區之一。」

另外台南北區方面，陳金萍表示：「因鄭子寮重劃區與北外環道路建設，加強與南部科學園區的交通連結，吸引南科就業人口進場。交通便利、生活機能完整與產業發展動能，為區域形成長期剛性居住需求，是撐住量能的原因。」

價格方面，陳金萍表示：「高雄、台南在前波房價上漲幅度較快，本波市場修正下，這3區出現平均約6%左右的價格回檔，成交量減幅較小，並非沒有修正，而是價格調整後吸引買氣。」

▲2025年七都十大中古屋盤穩區。（圖／永慶提供）

另外值得關注的是，七都10大抗寒區中，雙北占5區，分別為台北市的大安、松山、文山，以及新北市的板橋與永和；房價漲跌幅僅約1-2%左右，部分行政區甚至還有些微漲幅，顯示雙北核心區與成熟生活圈在市場波動下仍具相對穩定性。

陳金萍表示：「大安、松山屬於台北市核心區，地段稀缺、商業與金融機能完善，長期為高資產族群與企業主管偏好的居住區域，具備穩定的購屋支撐力。而文山具備文教資源豐富、居住環境單純等特性，在台北市中屬於剛需族群可負擔的選項之一。」

新北市方面，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「板橋、永和為新北高價區，交易量、價格相對穩定，板橋為新北政經核心，新板特區富人多、交通機能強，而開發量體不小的江翠北重劃區也進入飽和階段，持續有穩定的轉手交易。」

葉沛堯接著表示：「永和地狹人稠，且在地人認同度高，並憑藉著緊鄰大安、中正的價差優勢，房市長期呈現穩定的格局，觀察該區在第七波管制後，不少新建案推出都繳出不錯的銷售成績，顯示供給都能有效去化、剛需買盤也持續存在。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」