買房沒掛名！她「只想付租金」男友卻不滿　網一面倒：不要繳

▲男友付頭期款買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日一名女網友發文表示，男友付頭期款買房，原本她願負擔三分之一費用，約定婚後再按比例登記。然而經過一年相處，她對兩人的未來感到不確定，且考量房子沒掛自己的名字，於是向對方提出想改為只支付租金，豈料卻讓男友不滿，所以想知道大家的想法。貼文曝光後，引起討論。

買房不掛名！她提議負擔三分之一款項

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這名女網友在Dcard上，以「買房不掛名願意繳多少租金」為標題發文，提到男友付了新房頭期款，兩人起初討論，她只需負擔單身時的租金金額，剩餘房貸由男方負責。但後來考慮到雙方應該會結婚，所以她主動提議負擔三分之一的款項，並等結婚後再按比例登記。

雙方相處卡關！她想改付租金卻惹怒男友

然而原PO透露，沒想到經過一年的磨合後，她發覺兩人相處不太順利，彼此似乎都沒那麼滿意對方，這讓她對未來產生疑慮，連帶不確定最後是否會步入婚姻。

考量房子沒掛自己的名字，她提出改回只繳一般租金，豈料卻引起男友不悅。兩人平時生活開銷皆平分，她當初也出資30萬元，負擔家具和裝潢費。面對這種情況，她決定發文求助，好奇在買房不掛名的前提下，大家通常如何分攤居住費用？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要跟沒法律關係的人一起買房」、「還沒結婚有法定關係前，都不要一起買房」、「買房不掛名的話一毛錢都不出」、「不是你的名字不要繳，出一半的傢俱跟裝潢了他還不高興，我覺得你可以出去租房自己住，還比較省麻煩」、「我朋友不掛名，就是付管理費+水電」、「0，男友說不用付，因為沒掛名我」。