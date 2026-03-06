ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

▲▼ 買房,簽約,簽約示意圖,預售屋,合約照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友發文表示，自己去年「手滑」接下一戶預售屋，價格幾乎回到4年前水位，總價約1200萬元、產品為兩房，如今眼見股市熱度升高，萌生出售房屋、將資金轉往股市操作的念頭。對此，信義房屋專家分析，目前房市轉為「量縮價盤」的理性盤整格局，建議別倉促把長線資產轉為高波動部位。

原PO指出，該戶預售屋當初取得價格相對低，等於是以接近前波起漲前的水準入手，如今考量資產配置，開始評估是否趁交屋前後提前處分，把不動產部位轉換成更具流動性的金融資產。他求問，以目前市場氛圍來看，這樣的價格帶是否仍具市場接受度，還是可能會賠售？

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友看好「有機會平轉甚至小幅獲利」

貼文曝光後，網友看法兩極，有人認為若產品條件佳、區位具支撐，現階段仍有機會平轉甚至小幅獲利了結；但也有人直言，若地段一般、缺乏稀缺性，兩房產品未必如預期好去化。不少留言就點出，能否順利轉手，關鍵還是在「地點、單價與產品稀缺性」，「如果地點很熱門，很多人想看房，小賺應該沒問題；如果地點不好，屋齡再低也不一定有人有需求。」

也有人認為，4年前價格若真的屬於相對低基期，理論上不至於賠售太多；但若物件位在供給量較大的區域，或區域買盤明顯轉弱，實際成交仍可能面臨價格修正壓力。另有一派網友提醒，房市與股市各有波動風險，若賣房後又在股市相對高檔重押，未必是更穩健的資金調度方式。

專家建議「把握相對有利時機檢視資產配置」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近年房市已由先前的快速上漲，轉為「量縮價盤」的理性盤整格局，市場不再是全面性追價，個案表現會更回歸區段條件、供給量與屋主讓價意願；同時，房市與股市表現也確實存在一定連動，資金流向會影響屋主出售節奏與買方進場意願。

曾敬德建議，若屋主本身已有明顯獲利，且物件位於供給量較大的重劃區，可把握相對有利時機檢視資產配置，但仍應先評估轉售成本、稅負與後續資金運用風險，避免單純因市場氣氛轉熱，就倉促把長線資產轉為高波動部位。

關鍵字：預售屋房市資產信義房屋股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

有網友發文表示，自己去年「手滑」接下一戶預售屋，價格幾乎回到4年前水位，總價約1200萬元、產品為兩房，如今眼見股市熱度升高，萌生出售房屋、將資金轉往股市操作的念頭，因此好奇以目前市場氛圍來看，這樣的價格帶是否仍具市場接受度，還是最後得以賠售方式出場。

52分鐘前

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠、雙北5區入榜

在第七波管制持續影響下，房市交易量縮，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。統計交易量縮最少的10區，由高雄苓雅區以量縮3成以內摘冠。前10名中，雙北行政區包辦5區，價格方面僅微幅修正1~2%，甚至部分區域還是微漲。

1小時前

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

在房市回歸自住需求主導的市場結構下，高資產族群的購屋動向，逐漸成為觀察市場信心的重要指標。近期台中新案接待中心陸續出現醫師等專業人士看屋的情況，更有社區醫護佔比超過5成，專家笑稱：都能開間小型醫院了。

2小時前

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

台南市地政局今（6）日舉辦今年首次土地標售開標，堪稱房市風向球，共推出10標11筆土地，最後標出2標、共2筆土地，且由同1家公司拿下，合計得標金額約4.39億元。專家表示，住宅、商業用地買氣仍顯保守，反是工業地在南科擴廠效應，仍有業者積極卡位。

4小時前

王品「向辣」一間不留　松江創始店月開68萬待租

王品集團麻辣鍋吃到飽品牌「向辣」最後一間分店於近日歇業，引發媒體討論。而回顧該品牌創始店為松江店，在去年8月熄燈，該店面短租過特賣會，但現在空置中，其租金開價也曝光，每月68萬元。

4小時前

新堀江Nike熄燈 　房東秒開70萬「店王價」招租

新堀江曾是高雄年輕人的潮流聖地，聚集不少知名連鎖運動品牌。近年隨商圈轉移，加上奧斯卡影城停業，逛街人潮明顯下滑。大統百貨也因租約到期即將拆除，連開店10年的Nike門市也在日前熄燈，屋主隨即開出月租70萬元招租，成為新興區租金開價最高的店面。

5小時前

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價正式定錨「345」

2025年台中全年買賣登記棟數共計4萬2490棟，較2024年銳減1萬2506棟，年衰退22.7%，不僅代表央行信用管制精準打擊了投機與投資買盤，更反映出市場流動性的縮減，不過值得注意的是，第一次登記棟數則為3萬0077棟，較2024年增加3099棟，年增11.5%。

6小時前

都更熄火！新北重挫22%　全台住宅拆照量創8年新低

都更熄火，2025年全台住宅拆照僅3639宅，年減3%，同時創下2018年以來最低。其中都更最熱區雙北量縮，新北更重挫22%，不過台南異軍突起，年增逾1倍。

7小時前

搶當Google鄰居！　劍潭5坪辦公室「每月租金飆2.5萬」

Google豪砸每月1317萬元、每年1.58億元，進駐捷運劍潭站旁頂級辦公大樓「CAAM承德168」，今（5日）該案開發商振業化工總經理潘唯豪受訪宣布，與全球最大規模的共享辦公業者雷格斯Regus合作。

8小時前

預售屋銷售跌75%！　486揭「2衝擊」：大膽的議價

電商名人「486先生」陳延昶近日對房市發出預警，指出2025年預售屋銷售率重挫75%，這波「內傷」將引發連鎖崩盤風險。他認為建商將面臨資金斷鏈危機，甚至波及裝潢、家電及房仲產業。對於今明兩年有剛性需求的買方，建議此時正是大膽議價的好時機。

11小時前

【泰格與雪兒】敢不敢？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

僅握2個月！高雄停車場2.3億..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

門口被貼符咒要撕掉嗎　過來人揭..

科技業分紅創新高　新竹房價卻跌..

掛4年賣不掉！　北醫商圈寶雅房..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

國旅不爭氣？　彰化千坪精品旅館..

師傅修完「水錘聲更嚴重」　高雄..

開價1250萬砍到700萬成交..

3社宅申請條件放寬！　兄弟姊妹..

ETtoday房產雲

最新新聞more

4年前低點買預售屋　屋主想「賣..

七都10大抗寒區　高雄苓雅摘冠..

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家..

台南土地標售住商用地「全滅」　..

王品「向辣」一間不留　松江創始..

新堀江Nike熄燈 　房東秒開..

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價..

都更熄火！新北重挫22%　全台..

搶當Google鄰居！　劍潭5..

預售屋銷售跌75%！　486揭..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366