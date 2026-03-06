4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友發文表示，自己去年「手滑」接下一戶預售屋，價格幾乎回到4年前水位，總價約1200萬元、產品為兩房，如今眼見股市熱度升高，萌生出售房屋、將資金轉往股市操作的念頭。對此，信義房屋專家分析，目前房市轉為「量縮價盤」的理性盤整格局，建議別倉促把長線資產轉為高波動部位。

原PO指出，該戶預售屋當初取得價格相對低，等於是以接近前波起漲前的水準入手，如今考量資產配置，開始評估是否趁交屋前後提前處分，把不動產部位轉換成更具流動性的金融資產。他求問，以目前市場氛圍來看，這樣的價格帶是否仍具市場接受度，還是可能會賠售？

部分網友看好「有機會平轉甚至小幅獲利」

貼文曝光後，網友看法兩極，有人認為若產品條件佳、區位具支撐，現階段仍有機會平轉甚至小幅獲利了結；但也有人直言，若地段一般、缺乏稀缺性，兩房產品未必如預期好去化。不少留言就點出，能否順利轉手，關鍵還是在「地點、單價與產品稀缺性」，「如果地點很熱門，很多人想看房，小賺應該沒問題；如果地點不好，屋齡再低也不一定有人有需求。」

也有人認為，4年前價格若真的屬於相對低基期，理論上不至於賠售太多；但若物件位在供給量較大的區域，或區域買盤明顯轉弱，實際成交仍可能面臨價格修正壓力。另有一派網友提醒，房市與股市各有波動風險，若賣房後又在股市相對高檔重押，未必是更穩健的資金調度方式。

專家建議「把握相對有利時機檢視資產配置」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近年房市已由先前的快速上漲，轉為「量縮價盤」的理性盤整格局，市場不再是全面性追價，個案表現會更回歸區段條件、供給量與屋主讓價意願；同時，房市與股市表現也確實存在一定連動，資金流向會影響屋主出售節奏與買方進場意願。

曾敬德建議，若屋主本身已有明顯獲利，且物件位於供給量較大的重劃區，可把握相對有利時機檢視資產配置，但仍應先評估轉售成本、稅負與後續資金運用風險，避免單純因市場氣氛轉熱，就倉促把長線資產轉為高波動部位。