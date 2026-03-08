LOPIA升級版全球首店來了　周邊房價站5字頭

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 漢神,LOPIA 。（圖／記者張雅雲攝）

▲日本人氣超市品牌LOPIA將在南部開出全新店型「LOPIA PREMIO」，預計Q3開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄百貨版圖再添新話題，漢神百貨宣布攜手日本人氣超市品牌LOPIA，打造全新升級「LOPIA PREMIO」，第3季將以全球首店之姿落腳高雄漢神百貨。專家表示，漢神商圈長期是南高雄消費核心，新品牌進駐可望再度提升生活機能，也讓周邊房市關注度升溫。

漢神百貨指出，LOPIA自進軍台灣市場後迅速累積人氣，此次依據漢神百貨精品百貨定位與客群結構，重新設計品牌與營運模式，推出全新升級的「LOPIA PREMIO」，目前為全球唯一店型，預計今年第3季正式開幕。

LOPIA總經理水元均表示，新店型商品內容全面升級，包含適合作為送禮的高級水果、頂級魚介壽司、日本三大品牌和牛、主廚設計的精緻熟食，以及日本甜點師打造的甜點，同時引進歐洲直輸冷凍甜點與葡萄酒、日本酒等商品，消費者不用出國，就能一次品嚐世界級食材。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，漢神百貨位於成功一路，長期扮演南高雄消費核心，所在區段屬高雄傳統蛋黃區，商業密度高、品牌集客力強，周邊又串聯亞灣、中央公園與漢神商圈，形成穩定消費動線。大型品牌進駐往往能提升區域能見度，也讓住宅市場更具吸引力。

▲▼ 漢神,LOPIA 。（圖／記者張雅雲攝）

▲漢神百貨位於成功一路，長期扮演南高雄消費核心，所在區段屬高雄傳統蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

從實價登錄觀察，漢神商圈周邊素地有限，新推案量不多，近期預售市場主要由「郡都大成」撐盤。資料顯示，該案自去年12月首次揭露實價後，累積已揭露21筆交易，占區域成交量近半，最高單價達每坪55.5萬元，平均單價約51.6萬元，主打鄰近漢神百貨的生活機能，吸引不少自住買盤進場。而五福三路「星峰匯」頂樓戶去年3月以單價61.89萬元成交，目前仍是漢神商圈房價天花板。

謝哲耀指出，南高雄未來仍有產業與政策利多支撐，包括AI產業帶動的就業人口，以及漢神周邊被納入亞洲資產管理中心範圍，長期可望吸引高資產族群置產，商圈與住宅市場仍具穩定支撐力道。

