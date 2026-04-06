鄰居霸占走廊！改成廚房廁所還晾衣服　女半年沒回家一看傻了

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸內蒙古一名女子近日返家時徹底傻眼，因為她只不過半年沒回公寓查看，門外的公共走廊就被隔壁鄰居占用，對方私自在走廊上裝設廚具、冰箱，甚至還晾衣服、擺放馬桶。這誇張一幕在網路曝光之後，引發不少網友討論。

半年沒回家 鄰居把走廊當自己家

齊魯晚報報導，這名女子近期在網路上傳影片控訴，她的這間公寓平時沒人住，處於閒置狀態，沒想到這趟回去，原本的共用走廊明顯走樣了，被鄰居硬生生改成設施齊全的居家空間。

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畫面顯示，鄰居直接把公用走廊區域當成自己家，除了晾衣服，其中一側還被當成廚房使用，有冰箱、流理台、爐子、抽油煙機、洗手台、置物櫃等，走廊盡頭還可見洗衣機，甚至有馬桶。

女子無奈表示，「我們這是個公寓，進來之後是走廊，這一戶人家把走廊全佔了，打造成自己的房間了，把我家房子放裡面了，這種情況怎麼維權呢？」

這段影片曝光後隨即在網路上流傳，有網友擔心，公共空間遭霸佔的狀況，可能有消防安全隱患，建議報警處理，也有人調侃乾脆就和鄰居共用，「這真是離譜到家了」、「不是，這廁所跟廚房在一起是怎麼想的」、「家門口裝攝影鏡頭不過分吧，我看誰上廁所」。

▼女子來閒置半年的公寓查看狀況，沒想到門外的公共走廊被隔壁鄰居占用。（示意圖／VCG）