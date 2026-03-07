ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售屋買在高點「解約潮會來？」　專家曝：1類型買方面臨壓力

▲▼ 興建中,預售屋,建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市降溫後，不少先前在高點進場的預售屋買方，近期開始擔心交屋時的貸款問題，尤其若銀行鑑價低於當初成交價，自備款缺口恐怕立刻放大。就有網友好奇，接下來會不會出現違約、轉售甚至解約情況？對此，信義房屋專家分析，未必是全面性解約潮，但確實會有一類型買方面臨壓力。

有網友表示，「很多預售屋買在高點的人開始擔心交屋，如果銀行鑑價真的比買價低，會不會出現一波解約潮？」貼文引發討論，「目前鑑價已經低於二年前了，但解約不至於」、「自己付房貸自己高興就好了，為什麼要在意自己買在高點」、「有，但不多，很多都抱著鴕鳥心態，溫水煮青蛙，穩定下跌這樣。」

還有人分享，當初購買預售屋時，原本被告知貸款成數可達7成以上，但後來碰上限貸、產品條件特殊等因素，實際可承作銀行選擇變少，甚至還需搭配其他金融商品，最終貸款條件與原先預期有落差。也因此，不少人開始重新檢視，預售案從簽約到交屋這段時間，金融環境是否早已改變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，現階段較可能出現的，未必是全面性解約潮，而是個別財務槓桿較高、手上現金水位不足的買方面臨壓力。他提醒，購買預售屋不能只看簽約當下的貸款試算，還要預留利率上升、鑑價保守與政策調整的緩衝空間，尤其交屋前更要先確認可貸銀行、成數與每月還款能力。

專家也建議，已購客現階段應先做3件事，包括重新盤點自備款、提早與銀行接觸了解授信條件，以及評估未來1至2年的現金流。對自住客而言，只要收入穩定、資金安排得宜，即使不是買在最低點，也未必需要過度恐慌；但若本來就以高槓桿進場，現在就得提早為交屋做準備，避免臨門一腳資金斷鏈。

