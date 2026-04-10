竹科塞車惡夢有解！大新竹輕軌「紅藍整併」 網酸：蓋完2050年？

▲財訊傳媒董事長謝金河曾在臉書分享竹科塞車畫面。（圖／翻攝謝金河臉書）

記者陳致平／綜合報導

「塞車是竹科人揮不去的惡夢」！新竹市政府為改善竹科周邊道路塞車，推動「大新竹輕軌計畫」，並於今年3月3日順利完成決標。加速推動計畫進程，打造大新竹地區軌道運輸。

為解決園區長期交通壅塞問題，輕軌紅線將扮演「科技走廊」的角色。竹市端的「紅線」規劃串聯舊城區、工業技術研究院、國立清華大學、國立陽明交通大學及新竹科學園區等核心區域，並銜接臺鐵新莊站與高鐵新竹站。

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竹縣端「藍線」則自高鐵新竹站出發，沿光明六路延伸至台知園區與竹北市區，並跨越頭前溪銜接回光復路。紅、藍線行經大新竹人口密集區域，未來將形成完整的軌道運輸網絡，打造便捷的無縫轉乘系統。

▲大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究決標 。（圖／新竹市交通處）

另外，為加速推動新竹輕軌紅藍線優先路網、培養運量，市府已於2024年啟用全電動先導公車，沿光復路與慈雲路廊帶行駛；新竹縣則同步推動快捷9號公車，作為未來輕軌藍線的先導運輸服務。透過縣市攜手推動先導公車計畫，並整合臺鐵與高鐵雙軌系統，未來可有效發揮軌道運輸最大效益，逐步降低私人運具依賴，提升整體交通效率，有效緩解交通壅塞。

交通處表示，大新竹輕軌計畫已和新竹縣、園區公會簽署簽署合作備忘錄，同時拜會輕軌紅線經過的6個單位，此次整合可行性研究完成決標後，將立即啟動相關作業。

對此，不少網友也看好大新竹輕軌計畫的落實，有望徹底大眾運輸系統匱乏的短板，大幅減緩因園區而生的塞車負擔。當生活機能與通勤條件得到質的提升，區域居住吸引力將更趨穩固，房市拉力自然也隨之增加，成為帶動房地產長期看漲的強勁動能。

不過，也有人質疑軌道建設緩慢，「蓋完恐怕都 2050 年了」，對於急需解決塞車的現狀而言是緩不濟急；此外，部分網友認為「多開闢直通道路」才是正解，並以東科路（興隆大橋）開通為例，指出這類分流重要節點的大路，對紓解介壽路車流更有實質體感。

除了建設時程與路線效率，實際搭乘意願也是一大考驗，有人表示，應透過民調收集園區人的移動習慣，才是能否讓政策真正落地的關鍵。