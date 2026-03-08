第一次看二手屋！專家點出「三原則」：看漏水、屋齡和環境

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

第一次買房、又把目標鎖定二手屋，往往最怕的不是房價，而是看了好幾間還是不知道重點在哪。有買房族就求助，因為預算有限，現階段只能先看二手房，但從建商、漏水、壁癌到天花板明管線，愈看愈混亂，「感覺一頭霧水不知道自己在看什麼」。對此，信義房屋專家點出3點基本原則。

原PO在「買房知識家」表示，自己是首次買房，因為預算因素，目前會以二手房為主，因此想請教大家，看二手房時到底該怎麼判斷房子的好壞。他也直接點出最困惑的幾個問題，包括「例如建商、漏水壁癌…還有其他需要注意的地方嗎？」另外，看到有些物件天花板採明管線設計，也讓他忍不住問「這樣算是優點還是缺點呢？」

過來人經驗談「先看格局、周邊環境」

貼文一出後，不少網友分享看屋經驗，有人直言，買房最怕的甚至不是漏水，而是住進去後才發現鄰居難相處，「不要遇到壞鄰居，比漏水漏尿漏糞還嚴重1000倍」；也有人提醒，新手如果看屋經驗不多，建議先從自己能掌握的條件開始判斷，例如格局喜不喜歡、周邊環境如何、社區管理到不到位，再慢慢累積看屋經驗。

對於原PO特別在意的天花板明管問題，也有較內行的網友分析，傳統住宅多半屬於隔層排水，因此看得到明管其實不算罕見。雖然從美觀角度來看未必加分，但如果未來遇到漏水或維修，明管反而比較容易檢查問題位置；相較之下，若全部封在天花板內，表面看起來平整，卻未必代表狀況比較好。

也有網友提醒，「有漏水壁癌的房子你買來以後就有得修了」，若屋內已有明顯壁癌、鋼筋外露或老舊管線超過20年，通常都要把後續整修成本一併算進去。

專家曝「首購族看二手屋」三原則

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，首購族看二手屋可先抓幾個基本原則，第一是優先留意是否有漏水、壁癌、鋼筋裸露等明顯瑕疵；第二是注意屋齡，若是屋齡20年內、尤其耐震法規修正後取得使照的住宅，整體安全性與貸款條件通常相對較有保障；第三則是別只看室內，還要觀察社區管理、鄰居互動、公共空間維護與周邊生活環境。

至於明管設計，他認為不必單純視為缺點，因為後續檢修相對方便，但購屋前仍要確認管線配置、是否影響樓高與美觀，以及未來修繕責任歸屬，才能避免入住後才發現問題。