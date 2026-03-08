ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

桃園6層樓以上住宅公安申報倒數中　逾期最高罰30萬

▲桃園6層樓以上住宅公安申報3月底截止

▲桃園6層樓以上住宅公安申報3月底截止。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為確保公寓大廈居住安全，桃園市政府建築管理處提醒，凡6層樓以上住宅類建築物（類組代號H2），應於今年3月底前完成公共安全檢查申報。此項檢查主要是確保建物內避難設施、防雷及緊急供電等設備能有效運作，強化災害應變能力。若逾期未依規定申報，將依《建築法》處以新台幣6萬至30萬元罰鍰。

建管處8日說明，住宅類公安申報依建築物高度及樓層區分頻率：16層以上或高度50公尺以上：每2年申報1次。8至15層：每3年申報1次。6至7層：自今年起納入全面申報對象，每4年申報1次。市府根據建築物領取使用執照之年度規範檢查頻率，今年總計列管須申報案件共3,703件，截至目前已完成1,424件。建管處特別提醒，今年新增的6至7層集合住宅務必留意截止時間。

統計去年申報情形，8樓以上住宅申報率平均超過9成3；而去年先行列管民國93年1月起取得使用執照的6至7層住宅：共341案，申報率約6成8。建管處處長莊敬權表示，今年申報重點將放在民國92年12月底前領得使照的6至7層住宅，計有1,321案，建管處自去年底已陸續發函通知所有權人。

莊處長進一步指出，配合今年擴大申報政策，去年已額外爭取2,000萬元的公寓大廈修繕補助預算，並獲得議會支持，今年總預算為8,000萬元。目前「桃園市公寓大廈共用設施維護修繕補助計畫」正辦理簽核，預計4月公告。考量部分老舊公寓尚未成立管理組織，影響申報及領取補助的權益，市府將採「主動輔導、補助引導」策略，由輔導團協助社區成立管委會，並將原本的憑證核銷簡化為「定額補助制」，以減輕社區負擔。

建管處呼籲，公安申報是居住安全的防護傘，社區應落實公共設施管理與維護。裁罰並非目的，重點在於降低意外風險，讓市民住得安心。

關鍵字：桃園安全公寓申報建築法規住宅補助安全檢查

