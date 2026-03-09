脫北族首選區走跌　空姐村成唯一逆勢上漲區

▲桃園憑藉相對親民的房價，成為不少「脫北族」購屋首選。（圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

桃園房價相對親民，吸引不少脫北族購屋。觀察桃園2025年各行政區房價，僅蘆竹區微幅年增1.6%，其他區域都走跌。其中，桃園外圍地區新屋、大園區跌最多，年減超過1成。

中信房屋研展室彙整實價登錄資料，觀察2025年桃園行政區的平均房價（ 包括：住宅大樓、華廈、公寓 ），其中新屋區年跌幅達12.9%最慘，每坪均價大園區也下滑10.5%。

然而在一片跌勢中，蘆竹區逆勢上揚，平均單價從2024年的每坪30.6萬元微幅攀升至2025年的每坪31.1萬元，年增1.6%，成為桃園市唯一維持房價正成長的行政區。





▲近1年桃園各行政區平均房價變化（萬/坪）。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋南崁捷運加盟店長王立君表示：「蘆竹的交易熱區主要集中在A10山鼻重劃區和南崁生活圈，A10重劃區近年陸續出現不少4-5字頭的新成屋交易，對整體區域均價形成拉抬效果。」

另外關於南崁生活圈，王立君表示：「區域發展成熟，不乏高單價、低總價的小坪數產品，總價多在千萬元以內，符合首購與小資族群預算，買氣相對穩定，而這類小宅產品因單價較高，也會給區域價格帶來支撐力道。」

有巢氏房屋蘆竹南崁光明加盟店東邱顯哲進一步補充：「上、下南崁房價水準不一樣，上南崁發展較早，最著名的是中悅系列豪宅，此外也有不少屋齡20年以上的物件來說，價格僅2字頭；而下南崁具捷運綠線建設、區段徵收利多，房價也稍微高一些，20年以上大樓要價3字頭。」

邱顯哲表示：「蘆竹買盤有不少機場相關從業人員，從山鼻重劃區搭乘機捷，5~10分鐘就可抵達桃園機場，另外南崁自行駕車走國一到機場也頗快，此外還有直達車可搭乘，相當便利。」

至於新屋、大園區房價跌逾1成，王立君表表：「其皆屬桃園相對外圍的區域，過去幾年受惠於過嶺重劃區、大園客運園區等建設題材的發酵，吸引大量建商進駐推案，在新建案拉抬下，區域平均房價快速墊高。」

不過，王立君坦言：「目前在市場交易已回歸剛性需求的情況下，這些新興重劃區內、價格相對較高的新建案，對自住客的吸引力相對較弱，成交量明顯下滑，區域平均房價自然就會有所回落。」

