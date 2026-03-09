房市急凍！　建商搶蓋熊本台積宅

▲泰嘉開發董事長呂金發看好熊本半導體聚落帶來住房需求，率集團首度跨足日本不動產市場。



受央行掀起的「金龍海嘯」信用管制衝擊，台灣房市冷颼颼，大小建商個個喊苦。除開始讓利自救外，本刊調查，不少建商紛將目光移往海外，戰線從日本延伸至馬來西亞、新加坡，甚至遠征美、加、英等歐美城市。其中，靠著「台積電神話」加持，日本熊本成為台灣建商最先鎖定的熱點。

2月初，日本國會改選，首相高市早苗率領的自民黨壓倒性勝選，牽動印太地緣政治變化，選舉前，台積電董事長魏哲家親自赴日，與高市連袂宣布三奈米廠投資計畫，不僅象徵台日合作，幫助日本半導體產業復興，更成為高市勝選的臨門一腳。

▲台積電熊本廠落成後帶動產業聚落成形，也推升周邊住宅與房地產市場熱度。

就在台日合作加溫之際，在台灣深受房市凜冬之苦的建商們，也嗅到新商機，紛紛跟著台積電前進日本，要複製台積宅的成功模式到熊本。像是長年深耕南台灣的泰嘉集團，就由旗下關聯企業太普高精密影像斥資新台幣20億元，在熊本推出酒店式公寓開發案，預計2028年完工開賣。

▲受台積電設廠效應帶動，熊本當地房市交易升溫，房仲業者張貼賀成交布旗。

「團隊深度考察熊本後，洞察到半導體效應帶來的強勁住房需求，隨著商務與旅遊人口持續湧入，當地房市勢必出現明顯缺口。」談及公司首度跨足海外的動機，泰嘉開發董事長呂金發說。

除了泰嘉外，在台灣以經營高端精品汽車旅館聞名的薇閣集團，也看準日本房地產商機，旗下的台灣薇閣投資先後展開四個開發計畫，第一階段規劃出租公寓服務台日科技人才；另針對高階管理層，將在台積電熊本廠鄰近地帶規劃精品別墅群。

▲薇閣董事長許調謀率高層赴熊本主持開工儀式，啟動日本不動產布局。

不只住宅開發，台灣薇閣投資更提出百億日圓的「半導體生活城」藍圖，打算整合生活機能與商務地產。「從竹科到熊本廠，見證科技聚落帶動的產業革命，薇閣希望帶著台灣經驗，擔任台日科技廊道的生活服務領航者。我們將借鏡竹北重劃區的資深開發思維，目標在熊本廠周邊打造指標性的日台友好商業核心。」台灣薇閣投資總經理許明揚說。



